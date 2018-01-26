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26 января, источник: Р-Спорт

Закриссон из «Сибири» и Норман из «Йокерита» поедут со сборной Швеции на ОИ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Форварды Патрик Закриссон из новосибирской «Сибири» и Джон Норман из финского «Йокерита» дозаявлены в окончательный состав сборной Швеции по хоккею для выступления на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Швеции.

Источник: AP 2018

Игры-2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля, а хоккейный турнир стартует 14 февраля и завершится в заключительный день Олимпиады. Сборная Швеции сыграет на групповом этапе в квартете С, где ее соперниками будут команды Финляндии, Норвегии и Германии.

Ранее в январе был объявлен список из 23 хоккеистов, которые будут представлять Швецию на Играх-2018, два места в нем оставались пустыми. Теперь тренерский штаб «Тре Крунур» огласил имена тех, кто заняли свободные позиции. Таким образом, в окончательной заявке сборной Швеции оказалось 12 игроков из КХЛ, полностью состав команды выглядит так:

вратари — Юнас Энрот («Динамо» Минск), Магнус Хелльберг («Куньлунь»), Виктор Фаст («Вякшё», Швеция);.

защитники — Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Микаэль Викстранд («Ферьестад», Швеция), Патрик Херсли (СКА), Юхан Франссон («Женева-Серветт», Швейцария), Симон Бертильссон («Брюнэс», Швеция), Расмус Далин («Фрёлунда», Швеция), Эрик Густафссон («Нефтехимик»), Юнас Анелёв («Авангард»);.

нападающие — Юаким Линдстрём, Пэр Линдхольм, Оскар Мёллер (все — «Шеллефтео», Швеция), Фредрик Петтерссон («Цюрих Лайонс», Швейцария), Деннис Эверберг («Нефтехимик»), Джоэль Лундквист («Фрёлунда», Швеция), Александр Бергстрём («Сибирь»), Виктор Стольберг, Карл Клингберг (оба — «Цуг», Швейцария), Дик Аксельссон («Ферьестад», Швеция), Антон Ландер («Ак Барс»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Патрик Закриссон («Сибирь»), Джон Норман («Йокерит»).

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