Закриссон из «Сибири» и Норман из «Йокерита» поедут со сборной Швеции на ОИ

Игры-2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля, а хоккейный турнир стартует 14 февраля и завершится в заключительный день Олимпиады. Сборная Швеции сыграет на групповом этапе в квартете С, где ее соперниками будут команды Финляндии, Норвегии и Германии.

Ранее в январе был объявлен список из 23 хоккеистов, которые будут представлять Швецию на Играх-2018, два места в нем оставались пустыми. Теперь тренерский штаб «Тре Крунур» огласил имена тех, кто заняли свободные позиции. Таким образом, в окончательной заявке сборной Швеции оказалось 12 игроков из КХЛ, полностью состав команды выглядит так: