Борис Майоров: На ОИ едут люди из четвертого звена СКА! Эксперты в недоумении

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что из 25 игроков, которые будут сражаться за нашу команду на Олимпиаде в Корее, 15 представляют СКА, которым руководит в КХЛ главный тренер сборной России Олег Знарок.

— Состав сборной действительно удивил многих специалистов, — отмечает Борис Майоров — Допустим, Прохоркин — это еще куда ни шло. Но вот Каблуков, Хафизуллин, Зуб… Появление этих игроков в олимпийском составе стало неожиданностью. Все же все это пока не великие игроки!

Но Знарок сказал свое слово, и с одной стороны, сейчас нет никого смысла ставить под сомнения его решение. Тренер готовит команду, ему добиваться с ней результата. Следовательно, ему и карты в руки.

Но и недоумение экспертов можно понять. Ведь получается, что в Корею едут люди из четвертого звена СКА. Выходит, чтобы попасть на Олимпиаду, надо непременно играть в Питере. Иначе туда никак не попадешь!

Знарок таким решением, не совпадающим с общим мнением, взял ответственность на себя. И если у нашей сборной все получится, никто в его огород камня уже не бросит. Все будут аплодировать.

Но вот если россияне проиграют, тренеру это спорное решение припомнят, как это обычно бывает. Ведь смешно, что Ткачев — в листе ожидания, а Каблуков — железно в составе.

Кто был более достоин вызова в сборную? В любом случае почти все наши лучшие кадры собраны в СКА и ЦСКА. Но вот из тех же московских армейцев я бы выделил несколько молодых ребят. Взять ту же связку Шумакова с Шалуновым. Ведь замечательные хоккеисты! И сезон у них складывается отлично.

Я еще хочу сказать вот о чем — раньше критерием вызова игрока в сборную был в первую очередь уровень его мастерства, его значимость для команды. А для нападающего это в первую очередь — результативность.

Сейчас же в КХЛ я все чаще слышу о форвардах — «сдерживающее звено». А кого они сдерживают?! Задача нападающего — забрасывать шайбы. Да, есть люди, которые лучше играют в меньшинстве или, наоборот, в большинстве. Это я могу понять. Но чтоб форвард выходил на площадке в равных составах с задачей сдерживать соперника… Это просто в голове не укладывается!

Конечно, в истории нашей сборной были не слишком результативные звенья. Но это если сравнивать их с другими другим, более сильным тройками. Я сейчас говорю о связке Мишаков — Ионов — Моисеев. Конечно, они уступали, скажем, тройке Викулов — Полупанов — Фирсов или Майоров — Старшинов — Александров (Зимин).

Но они все равно выходили на лед и забивали! Они прекрасно играли в прессинг, но задачи кого-то сдержать никогда не было. Ведь такая установка в принципе делает хоккей менее зрелищной игрой. Если все друг друга начнут сдерживать — на что зрителям смотреть?

Я могу сказать, что в «Спартаке» в свое время Всеволод Михайлович Бобров освобождал из команды игроков, которые не могли забить. Не забиваешь, значит, «Спартаку» не подходишь! Мы найдем, того, кто может забрасывать шайбы.