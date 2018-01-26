Кто сыграет за российскую хоккейную команду на Олимпиаде-2018

Источник: РИА "Новости"

В состав олимпийской команды вошли 15 игроков санкт-петербургского СКА, восемь хоккеистов московского ЦСКА и двое игроков магнитогорского «Металлурга». Ранее приглашения на Олимпиаду от Международного олимпийского комитета (МОК) получили 42 кандидата в национальную команду. Изначально в списке значилось 47 хоккеистов. Однако пять игроков не были допущены к участию в олимпийском турнире — это Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

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ФХР уже запросила у МОК всю информацию, но пока о причинах отказа остается лишь догадываться. На данный момент известно, что ни один из хоккеистов не был замешан в серьезных манипуляциях с допингом. При этом Белов в 2012 году был наказан на три месяца за применение запрещенного вещества. Впоследствии в суде хоккеист доказал, что использовал его в лечебных целях и с разрешения врача.

В свою очередь, Плотников в прошлом году получил предупреждение от Международной федерации хоккея (IIHF) за нарушение антидопинговых правил, но не был наказан и отделался лишь предупреждением. Что касается Ничушкина, Науменкова и Береглазова, то их допинговая история кристально чиста.

Олимпиада пройдет без энхаэловцев

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в апреле объявила о том, что ее игроки не поедут на Олимпиаду в Пхёнчхан. Лига объяснила это тем, ее клубам не нравится приостанавливать чемпионат из-за Игр на три недели, поскольку это приводит к экономическим потерям. Кроме того, клубы обратили внимание на то, что в течение олимпийского турнира игроки могут получить травмы. Также на решение лиги повлияло то, что МОК не пожелал делиться с ней доходами от проведения олимпийского турнира и не стал компенсировать страховки энхаэловцам.

Ряд игроков НХЛ выступили с критикой в адрес лиги, а нападающий Александр Овечкин еще в сентябре 2016 года сообщил, что выступит на Олимпиаде вне зависимости от итогового вердикта.

Позднее россиянину пришлось отказаться от своих намерений, поскольку ситуация исключала любую возможность выбора.

Заявка на олимпийский турнир составляет 25 игроков. Согласно регламенту, команды имеют право сделать замены в случае травм, но только до 14 февраля, когда стартуют соревнования. После чего никакие замены уже невозможны. Тренерский штаб российской команды вызвал для участия в Играх в Пхёнчхане трех вратарей, восемь защитников и 14 нападающих. Клубы СКА и ЦСКА являются базовыми для сборной. В межсезонье команды провели селекцию с акцентом на возвращение российских игроков из Национальной хоккейной лиги, чтобы они могли участвовать в Олимпиаде.

В Пхёнчхан поедут голкиперы из обеих армейских команд — Игорь Шестеркин (СКА) и Илья Сорокин (ЦСКА). Также вызван вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин. Характерной особенностью всех трех голкиперов является отсутствие значительного опыта выступлений на международной арене. Кошечкин в свои 34 года провел только три матча на чемпионате мира, 22-летние Сорокин и Шестеркин — пять игр на двоих.

По мнению президента ФХР Владислава Третьяка, олимпийский турнир начнет вратарь «Магнитки». «Кошечкин показал очень сильную игру на Кубке Первого канала, что дает ему шанс начать олимпийский турнир. Решается все в последний момент, у всех вратарей есть шанс, все будет зависеть от состояния здоровья», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

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Мозякин дождался

Только три хоккеиста в нынешнем составе имеют опыт выступления на Олимпийских играх. Защитник Вячеслав Войнов выступал в Сочи, а для форвардов Павла Дацюка и Ильи Ковальчука эта Олимпиада станет пятой в карьере. Нападающие участвовали в Играх 2002 года, когда сборная России в последний раз сумела завоевать медали.

Впервые в карьере в Олимпиаде примет участие 36-летний нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин — рекордсмен по забитым голам и набранным очкам в чемпионатах России. Четыре года назад хоккеист получил уничижительную оценку своих возможностей от тогдашнего главного тренера сборной России Зинэтулы Билялетдинова. На вопрос, почему Мозякина не взяли в состав, он ответил, что игрок «не доедет до ворот», имея в виду его функциональную готовность.

При этом Мозякин зарекомендовал себя как мастер завершения атак, особенно при игре в большинстве, что и определило выбор тренеров и селекционеров сборной. «Тренерский штаб рассчитывает, что он принесет нам пользу. Пока тяжело сказать, в каком сочетании Сергей будет играть. Но его сильные качества пригодятся, плюс Мозякин многое сделал для российского хоккея, и это его первый и последний шанс принять участие в Олимпийских играх», — сказал глава скаутской службы Алексей Жамнов.

Стоит отметить, что в состав включен и 20-летний форвард ЦСКА Кирилл Капризов. Нападающему не повезло год назад, когда в конце хорошо проведенного сезона он получил травму и не попал в заявку национальной команды на чемпионат мира. В нынешнем сезоне Капризов забросил 15 шайб и сделал 25 результативных передач в 46 матчах за ЦСКА. Однако в последних 11 встречах Континентальной хоккейной лиги игрок забил всего лишь раз.

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Третьяк поедет в Пхёнчхан

Приятным известием стало то, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сможет посетить Игры в качестве члена IIHF. Пресс-служба организации подтвердила ТАСС, что никаких препятствий для этого нет. Ранее появлялась информация, что на Олимпиаду-2018 может не поехать ряд руководителей, входивших в состав российской делегации на Играх в Сочи. Сам Третьяк был готов отправиться в Пхёнчхан в статусе болельщика. Однако его присутствие на олимпийском турнире в качестве официального лица, несомненно, будет ценно для российской команды в нынешней ситуации.

Исполком МОК 5 декабря принял решение о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи. По этой причине сборная России была лишена права выступить в Пхёнчхане под флагом своей страны и в полном составе. На форме спортсменов будет изображен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России).

Российские хоккеисты выступят в Южной Корее под олимпийским флагом — впервые со времен Олимпиады-1992 во французском Альбервиле.

Там россияне играли в составе объединенной сборной СНГ, созданной после распада СССР. В финале команда победила сборную Канады. Эта игра стала последней для сборной СНГ — в дальнейших турнирах постсоветские государства участвовали уже отдельными командами.

С тех пор россиянам ни разу не удавалось повторить успех Альбервиля. В 1998 году на Олимпиаде в японском Нагано сборная России завоевала серебряные медали, а на Играх-2002 в американском Солт-Лейк-Сити — бронзовые. На всех последующих Олимпийских играх команда оставалась без наград.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет 14—25 февраля . На групповой стадии соревнований российская команда встретится со сборными Словакии, Словении и США.