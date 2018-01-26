Одни за всех. Олимпиаду для нас спасет только хоккей

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Сначала они забанили наших сочинских чемпионов. Затем отобрали флаг и гимн и превратили Россию в OAR. Теперь убили мечты нового поколения российских звезд. Олимпиада для нашей страны с каждым днем наполняется новыми нотками бесконечного кошмара, в котором все меньше значения в спортивной части и все больше — в политической.

Не хочется задавать вопрос «зачем ехать», но вот «за кого болеть» — это все более и более реальная проблема. Причем болеть не просто за тех, для кого важнее не победа, а участие, а так, чтобы можно было надеяться хотя бы на какую-нибудь медаль. И на фоне всей этой перманентной инквизиции остается лишь несколько лучей света, которые наделяют Игры смыслом.

Самый крупный из них — хоккейная сборная. Та сборная, которая не брала золото Олимпиады 26 лет, причем в том самом 1992 году выступала под названием «Объединенная команда» под нейтральным флагом. Та сборная, которая в финале Игр не была уже 20 лет, а медали в последний раз завоевывала в 2002-м в Солт-Лейк-Сити. Да даже чемпионаты мира, на которых мы на стыке нулевых и десятых годов были королями, покорились нам в 2014-м — а потом отрезало.

Сейчас уже не так важно, что на эту Олимпиаду не едут энхаэловцы. Кто знает, может, и к лучшему, что все эти ужасы никак не затронули наших сильнейших хоккеистов, выступающих за океаном. Вы хотели бы увидеть Бобровского, Овечкина и Малкина на месте Шипулина, Ана или Устюгова?

Да, эта хоккейная Олимпиада ничего не решит в ранжировании настоящей силы сборных. Никто не скинет Канаду с трона до Кубка мира, если он будет, или Пекина-2022, если НХЛ договорится с МОК. Однако после всего случившегося в последние дни лишь один хоккей может превратить февраль из неожиданно пустого для поклонников зимних видов спорта месяца в нечто более интересное.

Без тех самых энхаэловцев Россия впервые за многие годы подходит к Пхенчхану не в статусе темной лошадки, а в роли первого и очевидного фаворита. Не забываем и вводные: базовый клуб (ы), переломанный календарь КХЛ, тренер-совместитель и многое другое, чтобы сборной было проще (надеемся — что действительно проще) подготовиться к главному по статусу турниру четырехлетия.

И теперь — развязка. Всей подготовки, решений, отстранений, запретов и банов. Фамилии действующих лиц, конечно, важны — пятая и наверняка последняя Олимпиада для Дацюка и Ковальчука, первая и опять же последняя для Мозякина, первая, но далеко не последняя для Капризова. Но на данный момент важнее, что все они, пусть это и не будет указано в официальных протоколах и трансляциях, представляют не каких-то там «атлетов», а Россию.

Четыре года назад (пусть мы тогда и не знали о последствиях) мы наслаждались прекрасной сочинской Олимпиадой со всеми многочисленными победами наших спортсменов. Не хватило только одного — триумфа хоккейной сборной, которая вылетела в четвертьфинале.

Сейчас все наоборот: не будет никаких побед от биатлонистов, лыжников и конькобежцев. Некому выигрывать — всех сжег костер олимпийской инквизиции. А хоккеисты, за исключением нескольких человек, до которых дотянулись эти языки пламени, остались. Знарок и его команда могут спасти эту Олимпиаду для России.

Кто, если не они?

Состав сборной России в Пхенчхане | Источник: Спорт-Экспресс