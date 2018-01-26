Одни за всех. Олимпиаду для нас спасет только хоккей

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Водонаевой до Слепакова: звезды ТНТ на премьере «Zомбоящика»
Лечение народными средствами может быть смертельно опасным
В Самаре рассказали о состоянии принесшего в школу оружие подростка
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс5
Нью-Йорк Рейнджерс6
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс0
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс1
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксБ4
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзБ4
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз1
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз3
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс5
Каролина Харрикейнз6
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз1
Чикаго Блэкхокс5
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз2
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз0
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз1
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз6
Миннесота Уайлд3
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
25.01
Динамо Мн3
Слован2
Все события
Бузова отреагировала на ситуацию в самолете - СМИ
Россия будет сбивать беспилотники «гвоздями» - СМИ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
«СЭ»: «Динамо» расторгло контракт с Павлом Погребняком
CAS отказался дисквалифицировать за допинг чемпиона ОИ из США
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
Девочка-студентка: Ольга Бузова позирует в дерзком розовом мини
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
10 самых дорогих городов в Европе по аренде жилья
Внешний вид домов изменят ради кондиционеров
Фоторепортажи
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
02:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Одни за всех. Олимпиаду для нас спасет только хоккей

Вчера тренерский штаб нашей национальной команды назвал состав из 25 хоккеистов, которые сыграют на Олимпиаде в Пхенчхане. После массовых отстранений российских звезд в других видах спорта Олег Знарок и его сборная — едва ли не главная надежда нашей страны на Играх в Корее.

Источник: Reuters

Сначала они забанили наших сочинских чемпионов. Затем отобрали флаг и гимн и превратили Россию в OAR. Теперь убили мечты нового поколения российских звезд. Олимпиада для нашей страны с каждым днем наполняется новыми нотками бесконечного кошмара, в котором все меньше значения в спортивной части и все больше — в политической.

Не хочется задавать вопрос «зачем ехать», но вот «за кого болеть» — это все более и более реальная проблема. Причем болеть не просто за тех, для кого важнее не победа, а участие, а так, чтобы можно было надеяться хотя бы на какую-нибудь медаль. И на фоне всей этой перманентной инквизиции остается лишь несколько лучей света, которые наделяют Игры смыслом.

Самый крупный из них — хоккейная сборная. Та сборная, которая не брала золото Олимпиады 26 лет, причем в том самом 1992 году выступала под названием «Объединенная команда» под нейтральным флагом. Та сборная, которая в финале Игр не была уже 20 лет, а медали в последний раз завоевывала в 2002-м в Солт-Лейк-Сити. Да даже чемпионаты мира, на которых мы на стыке нулевых и десятых годов были королями, покорились нам в 2014-м — а потом отрезало.

Сейчас уже не так важно, что на эту Олимпиаду не едут энхаэловцы. Кто знает, может, и к лучшему, что все эти ужасы никак не затронули наших сильнейших хоккеистов, выступающих за океаном. Вы хотели бы увидеть Бобровского, Овечкина и Малкина на месте Шипулина, Ана или Устюгова?

Да, эта хоккейная Олимпиада ничего не решит в ранжировании настоящей силы сборных. Никто не скинет Канаду с трона до Кубка мира, если он будет, или Пекина-2022, если НХЛ договорится с МОК. Однако после всего случившегося в последние дни лишь один хоккей может превратить февраль из неожиданно пустого для поклонников зимних видов спорта месяца в нечто более интересное.

Без тех самых энхаэловцев Россия впервые за многие годы подходит к Пхенчхану не в статусе темной лошадки, а в роли первого и очевидного фаворита. Не забываем и вводные: базовый клуб (ы), переломанный календарь КХЛ, тренер-совместитель и многое другое, чтобы сборной было проще (надеемся — что действительно проще) подготовиться к главному по статусу турниру четырехлетия.

И теперь — развязка. Всей подготовки, решений, отстранений, запретов и банов. Фамилии действующих лиц, конечно, важны — пятая и наверняка последняя Олимпиада для Дацюка и Ковальчука, первая и опять же последняя для Мозякина, первая, но далеко не последняя для Капризова. Но на данный момент важнее, что все они, пусть это и не будет указано в официальных протоколах и трансляциях, представляют не каких-то там «атлетов», а Россию.

Четыре года назад (пусть мы тогда и не знали о последствиях) мы наслаждались прекрасной сочинской Олимпиадой со всеми многочисленными победами наших спортсменов. Не хватило только одного — триумфа хоккейной сборной, которая вылетела в четвертьфинале.

Сейчас все наоборот: не будет никаких побед от биатлонистов, лыжников и конькобежцев. Некому выигрывать — всех сжег костер олимпийской инквизиции. А хоккеисты, за исключением нескольких человек, до которых дотянулись эти языки пламени, остались. Знарок и его команда могут спасти эту Олимпиаду для России.

Кто, если не они?

Состав сборной России в Пхенчхане | Источник: Спорт-Экспресс

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Новый скандал с участием Криштиану Роналду
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
Самба Коутинью. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании
«Вашингтон» победил, Овечкин сделал 500-ю передачу в карьере
CAS отказался дисквалифицировать за допинг чемпиона ОИ из США
Габулов в Бельгии: первая победа голкипера сборной России
Буре прокомментировал состав хоккейной сборной России на ОИ
Макларен дал показания в CAS во время рассмотрения дел россиян
Спорт-Экспресс
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
В Самаре рассказали о состоянии принесшего в школу оружие подростка Правоохранительные органы проводят проверку.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь