Павел Буре: Тренеры сборной России выбрали оптимальный состав на Олимпиаду-2018

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров ответил на критику «Движения вверх»
Куркума помогает пожилым
Валерия заинтриговала соцсети снимком с двумя младенцами
Переехавший за границу россиянин рассказал о больших заблуждениях
Девочка-студентка: Ольга Бузова позирует в дерзком розовом мини
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс5
Нью-Йорк Рейнджерс6
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс0
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс1
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксБ4
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзБ4
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз1
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз3
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс5
Каролина Харрикейнз6
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз1
Чикаго Блэкхокс5
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз2
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз0
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз1
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз6
Миннесота Уайлд3
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
25.01
Динамо Мн3
Слован2
Все события
Бузова отреагировала на ситуацию в самолете - СМИ
Россия будет сбивать беспилотники «гвоздями» - СМИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
Самба Коутинью. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании
Поклонники уверены, что Стефания Маликова увеличила губы
Кристина Асмус в ярком платье позирует в новой чувственной съемке
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
10 самых дорогих городов в Европе по аренде жилья
Внешний вид домов изменят ради кондиционеров
Фоторепортажи
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
25 января, источник: Спорт-Экспресс

Павел Буре: Тренеры сборной России выбрали оптимальный состав на Олимпиаду-2018

Заслуженный мастер спорта СССР и России, легендарный хоккеист по прозвищу «Русская ракета» Павел Буре отметил, что наставники сборной России выбрали оптимальный состав команды на Олимпиаду-2018. По словам бывшего хоккеиста, в команде сбалансированное сочетание молодых игроков и ветеранов с опытом.

Источник: РИА "Новости"

— На протяжении двух лет ФХР вела большую работу. Более 100 человек прошло через сборную, — сказал Буре. — Считаю, что тренеры сборной выбрали оптимальный состав. Конечно, неприятно, когда кого-то куда-то не пускают, и непонятно, что происходит, но это отдельная тема. Однако из 47 хоккеистов первоначального списка не пустили всего 5 человек. Конечно, тренеры найдут нужные сочетания, и тех игроков, которые по известным причинам не попали в команду, без проблем заменят другие.

Отмечу, что у нас — самая молодая команда на турнире. Ее средний возраст — 27 лет. У нашей команды при этом — сбалансированный состав, есть ветераны, которые имеют богатый опыт, есть молодые, которые внесут скорость, энергию и дополнительный энтузиазм.

Читайте также
«Наш хоккей в долгу перед Мозякиным»: эксперты — о составе сборной на ОИ

По тем, кого не взяли в состав, всегда задают очень много вопросов, но абсолютно все попасть в состав не могут. Тренер выбирает тех игроков, которые подходят под его игровую модель, в ком он уверен, кто может воплощать в жизнь его задумки на льду.

Отмечу, что в составе есть много ребят, имеющих опыт игры в НХЛ. Хорошо, что наши руководители сделали все, чтобы они вернулись. Уверен, их опыт очень поможет нам на Играх.

Еще один положительный момент — во времени подготовки. В предыдущие годы Олимпиады с участием игроков НХЛ у нас не было столько времени, чтобы наиграть сочетания и привести к общему знаменателю физические кондиции. Приходилось играть с листа. Еще раз повторюсь, подготовка была очень серьезной, по самым современным стандартам, с полным медицинским контролем, видеоанализом. Игрокам при такой поддержке очень комфортно в сборной. Ребята точно знают, что хочет тренер. В федерации сейчас вообще внедряется системный подход. Радует, что начинают с детей. Как я уже говорил ранее, скоро будет представлена новая Национальная программа подготовки хоккеистов.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Новый скандал с участием Криштиану Роналду
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
Самба Коутинью. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании
«Вашингтон» победил, Овечкин сделал 500-ю передачу в карьере
CAS отказался дисквалифицировать за допинг чемпиона ОИ из США
Габулов в Бельгии: первая победа голкипера сборной России
Макларен дал показания в CAS во время рассмотрения дел россиян
Спорт-Экспресс
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
В Самаре рассказали о состоянии принесшего в школу оружие подростка Правоохранительные органы проводят проверку.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь