Павел Буре: Тренеры сборной России выбрали оптимальный состав на Олимпиаду-2018

Источник: РИА "Новости"

— На протяжении двух лет ФХР вела большую работу. Более 100 человек прошло через сборную, — сказал Буре. — Считаю, что тренеры сборной выбрали оптимальный состав. Конечно, неприятно, когда кого-то куда-то не пускают, и непонятно, что происходит, но это отдельная тема. Однако из 47 хоккеистов первоначального списка не пустили всего 5 человек. Конечно, тренеры найдут нужные сочетания, и тех игроков, которые по известным причинам не попали в команду, без проблем заменят другие.

Отмечу, что у нас — самая молодая команда на турнире. Ее средний возраст — 27 лет. У нашей команды при этом — сбалансированный состав, есть ветераны, которые имеют богатый опыт, есть молодые, которые внесут скорость, энергию и дополнительный энтузиазм.

По тем, кого не взяли в состав, всегда задают очень много вопросов, но абсолютно все попасть в состав не могут. Тренер выбирает тех игроков, которые подходят под его игровую модель, в ком он уверен, кто может воплощать в жизнь его задумки на льду.

Отмечу, что в составе есть много ребят, имеющих опыт игры в НХЛ. Хорошо, что наши руководители сделали все, чтобы они вернулись. Уверен, их опыт очень поможет нам на Играх.