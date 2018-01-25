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20:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наш хоккей в долгу перед Мозякиным»: эксперты — о составе сборной на ОИ

Почему Каблуков, а не Ткачёв? Что значит эта Олимпиада для Мозякина? Нормально ли то, что 15 игроков представляют один клуб?

Источник: Чемпионат.com

Двукратный обладатель кубка Гагарина и эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко и заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделились мнениями об объявленном сегодня составе сборной России по хоккею на Олимпиаду-2018.

— Удивило ли вас наличие в составе сборной нападающих СКА Прохоркина, Широкова, Барабанова и Каблукова? Они сильнее Ткачёва и Шалунова?

Бадюков: Действительно, именно с этим у многих будут связаны вопросы. Честно говоря, на Кубке Первого канала мне Шалунов очень сильно понравился. Ткачёв в последнее время играет достаточно стабильно и хорошо за «Ак Барс», думаю, что он заслужил поездку. Каблуков выиграл конкуренцию за третье-четвёртое звено, он берётся под конкретные задачи. Ткачёв и Шалунов на разных этапах Евротура проявили себя с хорошей стороны, но Каблуков берётся именно под задачи командной игры. По защитникам могу сказать, что другие варианты и не рассматривались.

Гомоляко: Вызов Каблукова меня удивил, я бы подумал насчёт него и того, чтобы вызвать Шалунова. Но тренеры знают, что делать. Ни тот, ни другой не испортят погоды. Если Шалунов это техничный центральный нападающий, то Каблуков более оборонительный и мощный парень. На Олимпиаде он тоже пригодится. Тренеры у нас редко ошибаются, они всё правильно делают. По Ткачёву могу сказать то же самое. Тренерский штаб прекрасно знает своих игроков, поэтому их и берут. Если бы Ткачёв был на голову сильнее ребят из СКА, то его бы взяли. Тренеры берут тех, кого больше знают.

Гуськов: Отсутствие Ткачёва расстроит казанских болельщиков. Это единственная вещь, которая бросается в глаза. В остальном те, кто играл на Кубке Первого канала, попали в состав. Это хоккеисты из СКА и ЦСКА, они все здесь. Думаю, что сюрпризов не произошло. Нужно отталкиваться от того, что тренер сборной России работает в СКА. Знарок знает и чувствует этих игроков в профессиональном плане. Он видит их тренировочный процесс и знает их физическое состояние. Думаю, что это и повлияло на их выбор. Он знает, как можно этих хоккеистов использовать, как можно с ними поговорить, на что воздействовать. Психологический момент очень важен, когда ты не первый год работаешь с этими людьми вместе. Думаю, что здесь превалировало то, что это проверенные люди.

— Сергей Мозякин заслужил право выступить на своей первой Олимпиаде?

Бадюков: Изначально у него было не очень много шансов. Мозякин заслужил эту поездку. Весь российский хоккей перед ним в долгу, это надо было понимать. Он же не едет как свадебный генерал. На чемпионате мира Сергей хорошо смотрелся до тех пор, пока травму не получил. Он заслужил это.

Гомоляко: Я сразу сказал, что Сергей должен играть на Олимпиаде. Такой бомбардир пригодится нашей команде. Нам нужны будут голы, нам надо будет побеждать, а Мозякин — это большой мастер.

Гуськов: Я рад за него, что он оказался в команде. По своим заслугам Сергей достоин того, чтобы играть на Олимпиаде. Возможно, для него это будут последние Игры, но этот хоккеист поможет сборной. Я надеюсь и верю в это.

— 15 из 25 игроков, из которых 9 нападающие, представляют СКА. Это нормально?

Бадюков: К этому всё и шло, было бы удивительно, если бы случилось наоборот. Все ожидали такого состава. Атака СКА смотрится намного предпочтительнее, чем у остальных, потому что другие команды, особенно в последних матчах, играют за счёт легионеров. Достаточно посмотреть, кто у них забрасывает в большинстве и кто забивает в СКА. Питерцы сконцентрированы на российских игроках. Они в четвёртый раз в истории КХЛ забросили больше 200 шайб. Соответственно нападение, состоящее в основном из россиян, лучше, чем в остальных клубах.

Гомоляко: Наверное, это нормально, потому что изначально говорили, что это будут базовые клубы. Они начали к этому готовиться, поэтому всё так и должно было быть. На данный момент атака СКА впереди планеты всей. У команды много побед, она набрала много очков, поэтому на данный момент считается, что питерское нападение сильнейшее в лиге среди русских хоккеистов.

Гуськов: Этот вопрос муссируется не первый месяц. Тренерский штаб набирает коллектив под себя, под ту концепцию, которая ему подходит. Это делается коллегиально, в федерации есть люди, которые за это отвечают. Были претенденты на то, чтобы вытеснить из состава кого-то из игроков СКА. Но здесь нужно знать позицию тренерского штаба при комплектовании состава.

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