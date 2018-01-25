Стал известен состав женской сборной России на Олимпиаду-2018

Первоначально было объявлено, что заявка нападающей Людмилы Беляковой не одобрена для приглашения на турнир Международным олимпийским комитетом. Однако вчера ФХР был получен электронный список с ее фамилией.

В настоящий момент женская национальная сборная России проходит завершающий этап подготовки к Играм. С 21 января подопечные Алексея Чистякова находятся на сборе в Хабаровске, где проведет несколько товарищеских игр. Утром 4 февраля сборная отправится в Корею, где 11 февраля матчем против Канады стартует на групповом этапе олимпийского турнира.