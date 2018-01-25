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15:47 (мск), источник: ТАСС

Жамнов: Тренеры взяли Мозякина на ОИ с учетом его заслуг перед отечественным хоккеем

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России по хоккею взял на Олимпийские игры рекордсмена по забитым голам и набранным очкам в чемпионатах страны Сергея Мозякина, в том числе, с учетом его заслуг перед отечественным хоккеем.

Такое мнение ТАСС высказал глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов.

36-летний Мозякин был вызван в олимпийскую команду России впервые в своей карьере. «Тренерский штаб рассчитывает, что он принесет нам пользу. Пока тяжело сказать, в каком сочетании он будет играть. Но его сильные качества пригодятся, плюс он многое сделал для российского хоккея, и это его первый и последний шанс принять участие в Олимпийских играх», — сказал Жамнов.

Мозякин пригодится команде при игре в большинстве, рассказал специалист. «За эти три товарищеских матча мы попробуем разные варианты, а потом примем окончательное решение, в каких сочетаниях мы начнем турнир», — отметил он.

Тренерский штаб может сделать замены в составе до первого матча турнира (14 февраля). В Южную Корею также отправятся три запасных игрока: защитники Егор Яковлев и Никита Трямкин, а также нападающий Владимир Ткачев.

«Двух защитников мы взяли потому, что в тренировочном процессе будет использоваться пять сочетаний. По всем кандидатам мы определялись в последних играх, взвешивали все за и против, кто где может сыграть, кого заменить. Исходили из того, что могут быть разные ситуации в игре, в том числе и внештатные, с учетом травм на турнире. Все было сделано не спонтанно», — отметил Жамнов.

Мужской олимпийский турнир пройдет с 14 по 25 февраля.

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