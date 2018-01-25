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15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

8 российских хоккеистов, которых прокатили мимо Олимпиады

Олегу Знарку виднее, но они тоже заслуживали поездки в Пхёнчхан. А ещё этот МОК…

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 25 января тренерский штаб национальной сборной России объявил состав на XXIII зимние Олимпийские игры, которые пройдут в корейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Разбираемся, кто же в последний момент не попал на Игры.

н. Владимир Ткачёв

Как же хорош был 24-летний форвард в недавнем матче «Ак Барса» и ЦСКА! Два дня назад невозможно было представить, что с такой игрой Ткачёв останется вне заявки сборной России. Да и центральные нападающие у нас в последнее время были в дефиците. Но в Корею поедут Дацюк, Шипачёв, Прохоркин, Андронов, Каблуков, а ещё в центре могут сыграть Калинин и Григоренко. Ткачёву просто не хватило место в заявке, отдали предпочтение более универсальному Прохоркину. Примечательно, что казанский форвард попал в число ближайших резервистов и может попасть в состав в случае травмы кого-то из игроков основы.

н. Максим Шалунов

Ещё одна маленькая сенсация — отсутствие Максима Шалунова. «Армеец» участвовал в двух этапах Евротура, да и в целом оставил о себе благоприятное впечатление. Приговором для Максима стал матч с Канадой на Кубке Первого канала, в нём Шалунов и ещё ряд игроков быстро растерялись под натиском соперника. Характер — чуть ли не главное качество, которое ценит Знарок. Его 24-летнему форварду и не хватило.

н. Сергей Шумаков

На протяжении всего сезона Олег Знарок в сборной искал партнёров Кириллу Капризову. С Гусевым должной химии никак не получалось. А ведь самым очевидным вариантом было воспроизвести «армейское» звено Шумаков — Шалунов — Капризов. Вот только Сергея тренерский штаб сборной упорно игнорировал. Не секрет, что Знарку не нравится игра Шумакова, его он (в отличие от Шалунова) никогда не хотел видеть в СКА, не видит его и в сборной.

з. Никита Трямкин

Знарок вызвал защитника «Автомобилиста» на Кубок Карьяла, однако там Никита не смог себя проявить с наилучшей стороны и потом приглашался лишь в олимпийскую сборную. Несмотря на это, выбор тренерского штаба совсем неочевиден. Трямкин, вернувшийся в этом сезоне из НХЛ, выглядит не слабее Хафизуллина. Но Никита играет не в СКА, и даже не в ЦСКА. Ему всего 23 года, и вероятно у уральца ещё будет шанс попасть на Олимпиаду.

з. Андрей Марков

Летом 39-летний защитник говорил, что в том числе и ради Олимпиады решил вернуться в Россию. В «Ак Барсе» Андрей сразу же стал самым результативным защитником. У Маркова за 53 матча в КХЛ 31 (5+26) очко (лучший показатель в лиге среди российских игроков обороны). Как и у всех, у него случались неудачные игры, но успешных было всё-таки намного больше. Тем не менее Олег Знарок не вызвал ветерана ни на один этап Евротура, не оказалось Андрея и в расширенном списке сборной. Говорят, Марков — сложный человек, который легко может испортить атмосферу в раздевалке. Но защитник он всё равно классный. Через пару недель мы узнаем, ошибся ли в своём выборе тренерский штаб сборной России.

н. Плотников, н. Ничушкин, з. Белов

По решению МОК в Пхёнчхан не поедет несколько российских хоккеистов. А ведь Плотников, Белов и Ничушкин точно были бы в составе. Сергей так вообще потеря для сборной России. Сразу вспомнился чемпионат мира в Кёльне. Там он не был лучшим бомбардиром, не был капитаном команды, но без него ту сборную России было сложно представить. Сейчас — придётся. И очень жаль.

Ничушкин — не такой важный игрок для Знарка. Участник Олимпиады в Сочи балансировал между запасом и четвёртым звеном. Зато регулярно получал вызов в сборную. Впрочем, теперь это уже неважно. Их «прокатил» мимо Олимпиады МОК.

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