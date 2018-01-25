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14:24 (мск), источник: ТАСС

Третьяк: Кошечкин заслуживает появления в воротах россиян на старте хоккейного турнира ОИ

ТАСС, 25 января. Вратарь Василий Кошечкин заслуживает того, чтобы сыграть на старте олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в эфире канала «Россия 24» рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Тренерский штаб команды вызвал для участия в олимпийском турнире 25 хоккеистов основы и трое запасных. Из голкиперов приглашения получили Кошечкин («Металлург», Магнитогорск), Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестеркин (СКА).

«Кошечкин на Кубке Первого канала показал очень сильную игру, что дает ему шанс начать олимпийский турнир. Но у всех вратарей есть шансы и решается все в последний момент, все будет зависеть от состояния здоровья, — сказал Третьяк. — У нас вратарская линия неплохая, и от голкипера много зависит. Его игра — это 50−60 процентов успеха».

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. На групповой стадии турнира российская команда сыграет против сборных Словакии, Словении и США.

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