Третьяк: Кошечкин заслуживает появления в воротах россиян на старте хоккейного турнира ОИ

«Кошечкин на Кубке Первого канала показал очень сильную игру, что дает ему шанс начать олимпийский турнир. Но у всех вратарей есть шансы и решается все в последний момент, все будет зависеть от состояния здоровья, — сказал Третьяк. — У нас вратарская линия неплохая, и от голкипера много зависит. Его игра — это 50−60 процентов успеха».