Третьяк: Кошечкин заслуживает появления в воротах россиян на старте хоккейного турнира ОИ

Тренерский штаб команды вызвал для участия в олимпийском турнире 25 хоккеистов основы и трое запасных. Из голкиперов приглашения получили Кошечкин («Металлург», Магнитогорск), Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестеркин (СКА).
«Кошечкин на Кубке Первого канала показал очень сильную игру, что дает ему шанс начать олимпийский турнир. Но у всех вратарей есть шансы и решается все в последний момент, все будет зависеть от состояния здоровья, — сказал Третьяк. — У нас вратарская линия неплохая, и от голкипера много зависит. Его игра — это 50−60 процентов успеха».
Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. На групповой стадии турнира российская команда сыграет против сборных Словакии, Словении и США.