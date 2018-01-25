Мозякин доехал! Первая Олимпиада в 36 лет

Источник: Спорт-Экспресс

Состав сборной России (25 хоккеистов):

вратари

Василий КОШЕЧКИН (Металлург Мг), Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА),

защитники

Вячеслав ВОЙНОВ, Владислав ГАВРИКОВ, Динар ХАФИЗУЛЛИН, Андрей ЗУБАРЕВ, Артем ЗУБ (все СКА), Богдан КИСЕЛЕВИЧ, Никита НЕСТЕРОВ, Алексей МАРЧЕНКО (все ЦСКА),

нападающие

Илья КОВАЛЬЧУК, Павел ДАЦЮК, Сергей КАЛИНИН, Никита ГУСЕВ, Вадим ШИПАЧЕВ, Николай ПРОХОРКИН, Сергей ШИРОКОВ, Илья КАБЛУКОВ, Александр БАРАБАНОВ (все СКА), Кирилл КАПРИЗОВ, Иван ТЕЛЕГИН, Сергей АНДРОНОВ, Михаил ГРИГОРЕНКО (все — ЦСКА), Сергей МОЗЯКИН (Металлург Мг).

Запасные: защитники Егор ЯКОВЛЕВ (СКА) и Никита ТРЯМКИН (Автомобилист), нападающий Владимир ТКАЧЕВ (Ак Барс).

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Михаил ЗИСЛИС

Первое впечатление после ознакомления с олимпийским составом сопровождалось приступом ностальгии: я вернулся в советское детство. Хорошее, плохое — каждый видит по-своему. Там где был базовый клуб сборной в лице ЦСКА, а весь чемпионат был подчинен одной цели — подготовке национальной команды к крупным турнирам, а наши хоккеисты на международном уровне завоевывали один титул за другим.

Олег Знарок кое в чем уже превзошел своих предшественников. Никогда представительство клубов в сборной не было настолько минимальным. Их всего три, причем от «Магнитки» только два человека. В ближайшем резерве есть екатеринбуржец Трямкин и казанец Ткачев. Их появление, вероятнее всего, связано с решением МОК, закрывшем путь в Пхенчхан для игроков СКА Белова и Плотникова.

Сдержанная реакция главного тренера еще во время декабрьского этапа Евротура в Москве дает понять, что на этих игроков будут рассчитывать в крайнем случае. Для сравнения изучил состав, выступавший на последней Олимпиаде советской эпохи в Калгари-1988. Помимо столичных армейцев есть представители «Трактора», московского и рижского «Динамо», «Автомобилиста», «Крыльев Советов» и «Химика». Каково?

Хотелось, чтобы нынешняя сборная приблизилась к советской по результатам. Для этого у нее все есть.

Каждый тренер видит формирование команды под собственным углом, поэтому необязательно, что игрок, являющийся в массовом сознании звездой, впишется в его систему. На пресс-конференции перед Кубком Первого канала Знарок назвал максимальное представительство двух клубов следствием их места в турнирной таблице КХЛ. Этот аргумент он без проблем может повторить и теперь. Со своей стороны приведем только факты: в сборной нет третьего и четвертого бомбардиров сезона с русским паспортом (Хохлачев и Кагарлицкий), а также отсутствуют три самых результативных российских защитника (Марков, Медведев и Никулин).

В целом список оглашенных кандидатов вызывает не так много вопросов, если отталкиваться от их послужного списка. Ковальчук, Шипачев, Войнов, Широков, Киселевич, Кошечкин, Гусев, Сорокин — проверенные временем люди, стабильно держащие свой уровень ни один год. Определенные сомнения в отношении нескольких человек, тем не менее, присутствуют.

Источник: Спорт-Экспресс

Каждый из нас давно очарован магией Дацюка настолько, что включает его в состав по умолчанию. Хотя у ветерана имелись серьезные проблемы со здоровьем. Он лечился и пропустил целый месяц, а после возвращения в строй при внушительном игровом времени забросил всего одну шайбу в 13 матчах. Причем 8 из них вообще остался без набранных очков.

Знает ли главный тренер как реанимировать Капризова, почти забывшего в последние полтора месяца о голах? Чем Прохоркин кроме своего универсализма настолько лучше Шалунова и Ткачева? Вызов Мозякина, еще недавно, казалось, выпавшего из фавора у тренеров, это спонтанное или продуманное решение? Услышать взвешенное мнение со стороны руководящего штаба сборной по этим пунктам, основанное на доказательствах, было бы здорово.

Уровень Олимпиады обещает быть немногим выше матчей Евротура. Такой вывод легко сделать, отталкиваясь от уровня игроков, которые поедут в Пхенчхан. Знарок не изменил своей концепции, взяв и на этот раз узкоспециализированных хоккеистов типа Телегина и Зубарева. Главная причина непопулярного решения — отсутствие двусторонних игроков, способных одинаково эффективно действовать и в обороне, и в атаке. Российских Бержеронов и Пьетранджело в КХЛ точно нет. А тут еще одного из редких универсалов Плотникова не пустили на Олимпиаду.

К Калинину, набирающему очки как никогда ранее в карьере, это возражение относится в меньшей степени. Помимо него есть Телегин, Андронов. Тогда как Каблуков за десять лет игры в КХЛ ни разу не забрасывал больше пяти шайб за сезон. Говорят, у него какие-то фантастические показатели по продвинутой статистике. В СКА он играет в четвертом звене, а против лучших сил соперника выходит только в меньшинстве.

Спорить можно до бесконечности и вопросы к тренерам будут возникать всегда. Однако общая ситуация вокруг Олимпиады с возмутительным отстранением без убедительных причин ведущих звезд российского спорта, задевшая хоккей, к счастью, по касательной, требует только одного: триумфа Олега Знарка на корейском льду 25 февраля. Именно в этот день состоится хоккейный финал Олимпиады. Надеюсь, Олег Валерьевич, знает, что делает, совершив именно такой выбор, и через месяц порадует Россию золотым медалями. Любой другой результат оценить можно будет как неудачу.