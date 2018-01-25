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13:34 (мск), источник: Р-Спорт

Мозякин и 15 игроков СКА, включая Дацюка и Ковальчука, вошли в состав сборной на ОИ

Пятнадцать хоккеистов СКА из Санкт-Петербурга, включая Илью Ковальчука, Павла Дацюка, Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева, а также капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин вошли в состав российской команды для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, восемь игроков представляют московский ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Источник: РИА "Новости"

Хоккейный турнир среди мужских команд на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля. Российская команда выступит под олимпийским флагом.

В заявку российской команды вошли следующие 25 игроков:

вратари — Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);.

защитники — Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все — СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров (все — ЦСКА);.

нападающие — Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков (все — СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург»).

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