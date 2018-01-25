Мозякин и 15 игроков СКА, включая Дацюка и Ковальчука, вошли в состав сборной на ОИ
Пятнадцать хоккеистов СКА из
Пятнадцать хоккеистов СКА из
Хоккейный турнир среди мужских команд на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля. Российская команда выступит под олимпийским флагом.
В заявку российской команды вошли следующие 25 игроков:
вратари — Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);.
защитники — Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все — СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров (все — ЦСКА);.
нападающие — Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков (все — СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург»).