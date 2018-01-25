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13:42 (мск), источник: Р-Спорт

Ткачев, Яковлев и Трямкин вошли в резерв сборной и полетят в Южную Корею

Нападающий Владимир Ткачев («Ак Барс»), защитники Егор Яковлев (СКА) и Никита Трямкин («Автомобилист») вошли в резерв российской сборной и полетят с национальной командой в Южную Корею, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Источник: Reuters

Хоккейный турнир среди мужских команд на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля. Российская команда выступит под олимпийским флагом.

«В ходе заключительного этапа подготовки к Олимпиаде в Новогорске и Аньяне (Южная Корея) с командой будут тренироваться трое резервных игроков — это защитники Никита Трямкин, Егор Яковлев и нападающий Владимир Ткачев», — сообщили в пресс-службе.

В четверг тренерский штаб сборной России объявил состав из 25 человек на Олимпиаду в Пхенчхане, куда вошли 15 игроков СКА (Санкт-Петербург), 8 хоккеистов ЦСКА, представляющие магнитогорский «Металлург» вратарь Василий Кошечкин и форвард Сергей Мозякин.

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