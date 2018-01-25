Ткачев, Яковлев и Трямкин вошли в резерв сборной и полетят в Южную Корею

Источник: Reuters

Хоккейный турнир среди мужских команд на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля. Российская команда выступит под олимпийским флагом.

«В ходе заключительного этапа подготовки к Олимпиаде в Новогорске и Аньяне (Южная Корея) с командой будут тренироваться трое резервных игроков — это защитники Никита Трямкин, Егор Яковлев и нападающий Владимир Ткачев», — сообщили в пресс-службе.