Ткачев, Яковлев и Трямкин вошли в резерв сборной и полетят в Южную Корею

Хоккейный турнир среди мужских команд на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля. Российская команда выступит под олимпийским флагом.
«В ходе заключительного этапа подготовки к Олимпиаде в Новогорске и Аньяне (Южная Корея) с командой будут тренироваться трое резервных игроков — это защитники Никита Трямкин, Егор Яковлев и нападающий Владимир Ткачев», — сообщили в пресс-службе.
В четверг тренерский штаб сборной России объявил состав из 25 человек на Олимпиаду в Пхенчхане, куда вошли 15 игроков СКА (Санкт-Петербург), 8 хоккеистов ЦСКА, представляющие магнитогорский «Металлург» вратарь Василий Кошечкин и форвард Сергей Мозякин.