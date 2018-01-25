Стал известен состав сборной Норвегии по хоккею на Олимпиаду
Тренерский штаб сборной Норвегии по хоккею определился с составом на Олимпийские игры 2018 года.
Тренерский штаб сборной Норвегии по хоккею определился с составом на Олимпийские игры 2018 года.
Вратари: Ларс Хёуген («Фэрьестад»), Хенрик Хёукеланд («Тимра»), Хенрик Хольм («Ставангер»).
Защитники: Александер Бонсаксен («Исерлон»), Стефан Эспеланд («Клагенфуртер»), Юнас Холёс («Фрибург»), Йоханнес Йоханнесен («Ставангер»), Эрленд Лесунд («Мора»), Маттиас Нёрстебё («Фрёлунда»), Даниэль Сёрвик («Литвинов»), Хенрик Эдегорд («Фриск Аскер»).
Нападающие: Андерс Бастиансен («Фриск Аскер»), Кристиан Форсберг, Эрик Салстен (оба — «Ставангер»), Людвиг Хофф (университет Северной Дакоты), Томми Кристиансен, Никлас Роэст (оба — «Спарта» Сарпсборг),
Норвежцы сыграют в группе С со Швецией, Финляндией и Германией.