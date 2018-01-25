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11:18 (мск), источник: ТАСС

Чистяков: Хоккеистка Белякова продолжает тренироваться в составе сборной России

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистка Людмила Белякова продолжает подготовку к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане в составе сборной России в ожидании окончательного решения по допуску на соревнования со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной Алексей Чистяков.

В среду Федерация хоккея России (ФХР) объявила, что российские хоккеистки Людмила Белякова, Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок не получили от МОК приглашения на Игры-2018. Шибанова, Скиба и Дюбанок ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В то же время сборная готовится к Играм в Хабаровске и 4 февраля переедет в Южную Корею.

«На сегодняшний день она [Белякова] тренируется с командой, а дальше посмотрим, какое решение примет руководство в зависимости от развития событий. Если скажут, то она будет с нами готовиться до конца. Либо мы ее отправим в Россию», — сообщил Чистяков.

Тренер отметил, что команде будет сложно найти замену Беляковой, если она все же не сможет принять участие в соревнованиях. «У нас каждый игрок на счету, их [девушек] не так много, как ребят, и ей замену будет найти проблематично. У нас в обойме 25 человек, будем пробовать кого-то другого», — рассказал он.

По словам наставника, Белякова находится в подавленном состоянии. «Если спортсменка четыре года готовится к Олимпиаде, и вдруг ее лишают такой возможности, то, видимо, от радости она не прыгает. Конечно, она подавлена, но, возможно, еще будут какие-то изменения. Тем не менее, радости от такого заявления нет», — сказал специалист.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

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