Чистяков: Хоккеистка Белякова продолжает тренироваться в составе сборной России

Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной Алексей Чистяков.

В среду Федерация хоккея России (ФХР) объявила, что российские хоккеистки Людмила Белякова, Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок не получили от МОК приглашения на Игры-2018. Шибанова, Скиба и Дюбанок ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В то же время сборная готовится к Играм в Хабаровске и 4 февраля переедет в Южную Корею.

«На сегодняшний день она [Белякова] тренируется с командой, а дальше посмотрим, какое решение примет руководство в зависимости от развития событий. Если скажут, то она будет с нами готовиться до конца. Либо мы ее отправим в Россию», — сообщил Чистяков.

Тренер отметил, что команде будет сложно найти замену Беляковой, если она все же не сможет принять участие в соревнованиях. «У нас каждый игрок на счету, их [девушек] не так много, как ребят, и ей замену будет найти проблематично. У нас в обойме 25 человек, будем пробовать кого-то другого», — рассказал он.

По словам наставника, Белякова находится в подавленном состоянии. «Если спортсменка четыре года готовится к Олимпиаде, и вдруг ее лишают такой возможности, то, видимо, от радости она не прыгает. Конечно, она подавлена, но, возможно, еще будут какие-то изменения. Тем не менее, радости от такого заявления нет», — сказал специалист.