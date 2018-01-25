Ларионов: Ошарашен решением МОК, людей унизили и вытерли об них ноги

Источник: РИА "Новости"

Игорь Ларионов не понаслышке знает о том, что такое Олимпийские игры и насколько каждому спортсмену важно принять в них участие. Побороться за медаль, представить страну на главном спортивном мероприятии четырёхлетия. Прославленный отечественный хоккеист жёстко высказался об очередном нелепом решении МОК, заявив, что людей публично унизили и отобрали у них мечту.

— Я возмущён тем, что произошло 23 января! — в голосе легендарного хоккейного Профессора, двукратного олимпийского чемпиона и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли чувствовалось негодование.

— Вы об очередных выходках МОК?

— Решение абсурдное! Я понимаю, когда приводятся какие-то аргументы относительно отстранения некоторых спортсменов, но это должно быть более-менее цивилизованно. Сейчас же на наших глазах происходит театр абсурда. Появляются какие-то новые отстранения. Страдают люди, которые мечтали и планировали быть на Олимпиаде. Для меня всё происходящее непонятно.

— К слову, в хоккейную сборную тоже оставили без пяти человек, просто не выслав им приглашения.

— Да, но нужно отметить всех ребят. Фигуристов, лыжников, биатлонистов. Хоккей задели в меньшей степени, потому что выбор по-прежнему большой. Но ведь уже было заседание МОК, назвали имена отстранённых, остальные спортсмены готовились. А теперь и их не допускают.

— Ещё и невозможно понять, за что отстранили людей.

— Сейчас не время, чтобы обсуждать за что или как. Это отдельная тема для разговора. Наверняка были какие-то основания в этом плане. Но я вам говорю о том, что многие вещи на финальной стадии делаются неправильно. Какие-то догадки и подозрения не могли появиться мгновенно! Если они были, то уже в декабре.

— То есть вы считаете, что МОК с декабря придерживал какие-то вещи, чтобы сейчас нанести решающий удар?

— Я бы не назвал это решающим ударом, просто в принятом решении нет логики. Происходит какой-то абсурд. Повторюсь, если кто-то и что-то принимал, если были какие-то подозрения, то эта информация была бы давно. Непонятно, почему она всплывает именно в данный момент. Людей, готовых отстаивать честь страны, показательно наказывают на финише, не дают осуществить свою мечту. Вот что меня больше всего поразило в решении МОК. Всё это далеко от понимания и здравой человеческой логики.

— Кстати, взялись и за женскую сборную. Не выслали приглашения одному из лидеров — Людмиле Беляковой.

— Да, слышал о ней. Очень жаль всех людей. Их не просто подставили, а унизили. Вытерли об них ноги. Я этим ошарашен и разочарован, скажу честно.

— Но многие мэтры отечественного спорта — Борис Михайлов, Алексей Касатонов — всё равно высказываются за то, чтобы тем, кого допустили, ехать на Олимпиаду. Вы с ними согласны?

— Абсолютно согласен! По большому счёту, я не вижу оснований для того, чтобы не ехать тем, кто это может сделать. Выигрывать, доказывать. Тот же хоккей — не индивидуальный вид спорта, а командный. У России сильная сборная, способная бороться за медали высшего достоинства.

— Получилось, что сперва репутацию этой Олимпиаде подпортила НХЛ, запретившая игрокам ехать в Корею. Теперь и МОК основательно подключился.

— НХЛ сюда не надо приписывать, ведь решение по игрокам из этой лиги было принято давно. Другое дело, если бы они объявили о нём за неделю или за 10 дней. Но ведь решение принято полгода назад. Это совершенно другая ситуация. Лига сказала, что на Олимпиаду она не поедет. Да и к нынешней обстановке вокруг Игр в целом НХЛ не имеет никакого отношения.

— Однако общий уровень Олимпиады, мягко говоря, не самый высокий. Согласны?

— Получается, что да. Но мы не можем на это повлиять. В любом случае будет борьба, интрига. Об уровне как таковом речи уже не должно идти, мы говорили о нём раньше, это пройденный разговор. Сейчас мы говорим о самой Олимпиаде как о турнире. Надо ехать и бороться за свою страну, вот и всё. Любой спортсмен всё равно понимает, какую страну он представляет. А шанс выпадает только раз в четыре года. У кого-то такого шанса может больше не быть.

— Неприятно, что начались спекуляции и по поводу флага. Появилась информация, что болельщиков не будут пускать на трибуны с российским триколором.