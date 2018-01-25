Ларионов: Ошарашен решением МОК, людей унизили и вытерли об них ноги

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Ребенок случайно поджег свою маму
ПАСЕ приняла новую резолюцию, обратившись к РФ с призывом
Поклонники уверены, что Стефания Маликова увеличила губы
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн3
Слован2
Хоккей. НХЛ
26.01
Нью-Джерси Дэвилз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
26.01
Филадельфия Флайерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
26.01
Питтсбург Пингвинз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
26.01
Монреаль Канадиенс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
26.01
Оттава Сенаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
26.01
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
26.01
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
26.01
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь1
Амур3
Хоккей. НХЛ
26.01
Даллас Старз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
26.01
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.01
Аризона Койотс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
26.01
Ванкувер Кэнакс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.01
Вегас Голден Найтс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
26.01
Анахайм Дакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
26.01
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Йорк Рейнджерс
Все события
Фуркад высказался по поводу отстранения Шипулина от Олимпиады
Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Моуринью
Международные федерации требуют объяснить недопуск россиян к ОИ
Сама нежность: Пелагея надела элегантное платье
Валерия с мужем появились на публике в одинаковых шубах
Лечение народными средствами может быть смертельно опасным
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
10Король Хавьер и прорыв новых русских
8«Россия должна это ценить»
10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Ларионов: Ошарашен решением МОК, людей унизили и вытерли об них ноги

Двукратный олимпийский чемпион вступился за российских спортсменов.

Источник: РИА "Новости"

Игорь Ларионов не понаслышке знает о том, что такое Олимпийские игры и насколько каждому спортсмену важно принять в них участие. Побороться за медаль, представить страну на главном спортивном мероприятии четырёхлетия. Прославленный отечественный хоккеист жёстко высказался об очередном нелепом решении МОК, заявив, что людей публично унизили и отобрали у них мечту.

— Я возмущён тем, что произошло 23 января! — в голосе легендарного хоккейного Профессора, двукратного олимпийского чемпиона и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли чувствовалось негодование.

— Вы об очередных выходках МОК?

— Решение абсурдное! Я понимаю, когда приводятся какие-то аргументы относительно отстранения некоторых спортсменов, но это должно быть более-менее цивилизованно. Сейчас же на наших глазах происходит театр абсурда. Появляются какие-то новые отстранения. Страдают люди, которые мечтали и планировали быть на Олимпиаде. Для меня всё происходящее непонятно.

— К слову, в хоккейную сборную тоже оставили без пяти человек, просто не выслав им приглашения.

— Да, но нужно отметить всех ребят. Фигуристов, лыжников, биатлонистов. Хоккей задели в меньшей степени, потому что выбор по-прежнему большой. Но ведь уже было заседание МОК, назвали имена отстранённых, остальные спортсмены готовились. А теперь и их не допускают.

— Ещё и невозможно понять, за что отстранили людей.

— Сейчас не время, чтобы обсуждать за что или как. Это отдельная тема для разговора. Наверняка были какие-то основания в этом плане. Но я вам говорю о том, что многие вещи на финальной стадии делаются неправильно. Какие-то догадки и подозрения не могли появиться мгновенно! Если они были, то уже в декабре.

— То есть вы считаете, что МОК с декабря придерживал какие-то вещи, чтобы сейчас нанести решающий удар?

— Я бы не назвал это решающим ударом, просто в принятом решении нет логики. Происходит какой-то абсурд. Повторюсь, если кто-то и что-то принимал, если были какие-то подозрения, то эта информация была бы давно. Непонятно, почему она всплывает именно в данный момент. Людей, готовых отстаивать честь страны, показательно наказывают на финише, не дают осуществить свою мечту. Вот что меня больше всего поразило в решении МОК. Всё это далеко от понимания и здравой человеческой логики.

— Кстати, взялись и за женскую сборную. Не выслали приглашения одному из лидеров — Людмиле Беляковой.

— Да, слышал о ней. Очень жаль всех людей. Их не просто подставили, а унизили. Вытерли об них ноги. Я этим ошарашен и разочарован, скажу честно.

— Но многие мэтры отечественного спорта — Борис Михайлов, Алексей Касатонов — всё равно высказываются за то, чтобы тем, кого допустили, ехать на Олимпиаду. Вы с ними согласны?

— Абсолютно согласен! По большому счёту, я не вижу оснований для того, чтобы не ехать тем, кто это может сделать. Выигрывать, доказывать. Тот же хоккей — не индивидуальный вид спорта, а командный. У России сильная сборная, способная бороться за медали высшего достоинства.

— Получилось, что сперва репутацию этой Олимпиаде подпортила НХЛ, запретившая игрокам ехать в Корею. Теперь и МОК основательно подключился.

— НХЛ сюда не надо приписывать, ведь решение по игрокам из этой лиги было принято давно. Другое дело, если бы они объявили о нём за неделю или за 10 дней. Но ведь решение принято полгода назад. Это совершенно другая ситуация. Лига сказала, что на Олимпиаду она не поедет. Да и к нынешней обстановке вокруг Игр в целом НХЛ не имеет никакого отношения.

— Однако общий уровень Олимпиады, мягко говоря, не самый высокий. Согласны?

— Получается, что да. Но мы не можем на это повлиять. В любом случае будет борьба, интрига. Об уровне как таковом речи уже не должно идти, мы говорили о нём раньше, это пройденный разговор. Сейчас мы говорим о самой Олимпиаде как о турнире. Надо ехать и бороться за свою страну, вот и всё. Любой спортсмен всё равно понимает, какую страну он представляет. А шанс выпадает только раз в четыре года. У кого-то такого шанса может больше не быть.

— Неприятно, что начались спекуляции и по поводу флага. Появилась информация, что болельщиков не будут пускать на трибуны с российским триколором.

— Это полный бред и абсурд. У меня есть товарищ-американец, который тренирует русских детей. В своё время он занимался с Дацюком, Грабовским, Максимом Кузнецовым, который играл в «Детройте». Он сказал, что поедет в Корею и у него будет русский флаг. И добавил: «Кто мне запретит его брать»? Человек отлично относится к российским ребятам, знает российский хоккей и хочет болеть за нашу сборную, к примеру в матче с Канадой. Да, ужасно обидно за ребят, которых отцепили от хоккейной команды. Но российская делегация должна присутствовать на Играх и бороться за золото.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Бьорндален: Жена и дочь очень помогли мне в этот тяжелый момент
«Зенит» разгромил чемпиона Чехии в товарищеском матче
«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Моуринью
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
Халеп против Возняцки: кто возьмет первый «Шлем»?
Тренер «Саутгемптона» подтвердил интерес к хавбеку «Спартака»
Источник: «Спартак» арендовал футболиста «Наполи»
Новости
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Правила красоты королевского двора Все могут королевы, принцессы и герцогини, но есть пара нюансов, касающихся их причесок, шляпок, макияжа и маникюра.
Дети
Факты об имени Татьяна, о которых вы не подозревали 25 января в России празднуют День студенчества и поздравляют с именинами всех Татьян
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь