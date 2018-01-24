Скауты сборной России перед ОИ-2018 просмотрели около 100 хоккеистов

Источник: ИТАР-ТАСС

Список из 25 игроков будет назван Федерацией хоккея России 25 января.

«Мы готовимся по своему графику, завтра в 13 часов мы объявим окончательный состав. Единственное, не дай бог, если будут травмы, до нашей первой игры 14 февраля мы можем заменить игрока, — сказал он. — Все идет по штатному расписанию, проделана очень большая работа. За последние два года мы просмотрели около 100 кандидатов, у нас сейчас очень сильный аналитический штат. По каждому кандидату у нас была информация и на чемпионатах мира, всех этапах Евротура».

Международный олимпийский комитет, рассмотрев заявку из 47 российских игроков, не выдал приглашения пяти хоккеистам: защитникам Антону Белову, Михаилу Науменкову и Алексею Береглазову, а также нападающим Валерию Ничушкину и Сергею Плотникову. «Жалко тех ребят, которым не дали разрешение. Знаю, что ФХР плотно занимается вопросами по этим игрокам, работа ведется круглосуточно. Пытаемся сделать все возможное, но вопрос очень тяжелый», — отметил он.

По словам главы скаутской службы, тренерский штаб не предусматривал, что МОК мог не выдать приглашения кому-то из игроков. «У нас были варианты А и Б — мы не думали, что кого-то не пустят, но все предусматривали. Состав у нас довольно-таки сильный, все лидеры остались в обойме, получив разрешение выступать на Олимпийских играх, что является большим плюсом для нашего хоккея», — подчеркнул он.