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18:37 (мск), источник: ТАСС

Чеканов: Отсутствие хоккеистки Беляковой на ОИ станет большой потерей для сборной

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Отсутствие хоккеистки Людмилы Беляковой в списке приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) спортсменов на Олимпийские игры 2018 станет большой потерей для сборной России. Такое мнение ТАСС высказал советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду ФХР объявила, что российские хоккеистки Людмила Белякова, Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок не получили от МОК приглашения на Игры-2018. Последние трое ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

«Для меня загадка, почему МОК не пригласил Белякову, тем более ее не было на Олимпиаде в Сочи. Это полный бред, когда спортсменку не допускают без объяснения причин, должны быть разъяснения. Они выбивают игроков, которые могут сделать результат — таким образом они, наверное, пытаются повлиять на конечный результат выступления команды или отдельных спортсменов на Играх. Другого объяснения у меня нет», — сказал Чеканов.

«Главный тренер команды Алексей Чистяков целый год планировал подготовку, наигрывал тактические схемы, в которых Белякова, наверняка, играла одну из ключевых ролей, — продолжил собеседник ТАСС. — Это большая потеря для нашей команды, Белякову тяжело будет заменить. Хочется пожелать Чистякову и всему тренерскому штабу найти выход из этой ситуации».

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

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