Чеканов: Отсутствие хоккеистки Беляковой на ОИ станет большой потерей для сборной

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду ФХР объявила, что российские хоккеистки Людмила Белякова, Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок не получили от МОК приглашения на Игры-2018. Последние трое ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

«Для меня загадка, почему МОК не пригласил Белякову, тем более ее не было на Олимпиаде в Сочи. Это полный бред, когда спортсменку не допускают без объяснения причин, должны быть разъяснения. Они выбивают игроков, которые могут сделать результат — таким образом они, наверное, пытаются повлиять на конечный результат выступления команды или отдельных спортсменов на Играх. Другого объяснения у меня нет», — сказал Чеканов.

«Главный тренер команды Алексей Чистяков целый год планировал подготовку, наигрывал тактические схемы, в которых Белякова, наверняка, играла одну из ключевых ролей, — продолжил собеседник ТАСС. — Это большая потеря для нашей команды, Белякову тяжело будет заменить. Хочется пожелать Чистякову и всему тренерскому штабу найти выход из этой ситуации».