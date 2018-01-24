Женская сборная России по хоккею допущена до участия в ОИ-2018

«25 января будет объявлен окончательный состав женской национальной сборной России на Олимпийские Игры в Пхенчхане. Наша команда допущена до участия в олимпийском турнире», — говорится в релизе ФХР.
Женский хоккейный турнир на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет 10—22 февраля. Россиянки на предварительном раунде встретятся с командами США, Канады и Финляндии. Ранее сообщалось, что Людмила Белякова, Инна Дюбанок, Галин Скиба и Анна Шибанова, включенные в предварительную заявку сборной России, не получили приглашения на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК).