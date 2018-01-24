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18:27 (мск), источник: Р-Спорт

Женская сборная России по хоккею допущена до участия в ОИ-2018

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею допущена до участия в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Источник: РИА "Новости"

«25 января будет объявлен окончательный состав женской национальной сборной России на Олимпийские Игры в Пхенчхане. Наша команда допущена до участия в олимпийском турнире», — говорится в релизе ФХР.

Женский хоккейный турнир на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет 10—22 февраля. Россиянки на предварительном раунде встретятся с командами США, Канады и Финляндии. Ранее сообщалось, что Людмила Белякова, Инна Дюбанок, Галин Скиба и Анна Шибанова, включенные в предварительную заявку сборной России, не получили приглашения на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК).

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