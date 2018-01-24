Идеальный состав. Какой могла бы быть сборная России на Олимпиаде

Источник: РИА "Новости"

Хоккейный турнир на Олимпиаде стартует через три недели. И грянул гром — не все российские спортсмены получили приглашения от МОК. Забраковали и пятерых хоккеистов, включая ни в чём не повинных Ничушкина, Береглазова и Науменкова. Будущее сборной России даже под нейтральным флагом и без игроков НХЛ встало под большим вопросом. А какой могла бы быть наша команда, если бы не Гэри Беттмэн и Григорий Родченков.

Вратари

Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Илья Сорокин

Бобровский — проверенный боец Знарка, с которым он прошёл Кубок мира и три мировых первенства. Могло быть и четыре, но в 2017 году Сергею дали отдохнуть после трудного сезона, по итогам которого он выиграл вторую «Везину». Бобровский в матчах за сборную ни разу не дал в себе усомниться, порой в одиночку вытаскивая тяжелейшие матчи. Он гениально играл на Кубке мира, а в НХЛ продолжает тащить на себе «Коламбус».

Василевский впервые начал сезон в качестве основного вратаря «Тампы» и первую половину чемпионата провёл просто блестяще. Одноклубники рассыпаются Андрею в комплиментах, его трудовые подвиги оценили и эксперты, называя его главным претендентом на «Везину» и даже поговаривая о «Харте». У «молний» был спад, но, возможно, они уже начали его преодолевать. Андрей сегодня вновь показал класс, оформив седьмой «сухарь» в сезоне (у Бобровского их четыре).

На ЧМ-2017 Василевский был одним из лучших игроков среди россиян и заслуженно получил приз лучшему голкиперу турнира. Он достойно себя проявил как первый номер сборной и, очевидно, Знарку предстоял бы тяжёлый выбор. В Сочи Билялетдинов так и не смог определиться между Бобровским и Варламовым, в итоге поставив не на того вратаря в решающем матче. Нынешнему тренерскому штабу нельзя было бы допустить похожую ошибку. Статистика Василевского чуть лучше, а по победам он и вовсе первый в НХЛ, но как бы ни велики были его заслуги в этом сезоне, опыт и реноме Бобровского, вероятно, в итоге бы перевесили.

На Олимпиаду мог бы поехать и Семён Варламов, но только качестве третьего вратаря, однако у него серьёзная травма. Поэтому запасным взяли бы Илью Сорокина. У него есть пусть и небольшой, но опыт игры на мировых первенствах, а в этом сезоне на Евротуре он выиграл оба своих матча. В отличие от Игоря Шестёркина, который ездил на ЧМ третьим голкипером, а единственный доверенный матч Евротура с финнами проиграл. В СКА у него тоже пока не получается выиграть конкуренцию у Коскинена, так что, выбирая из двух молодых голкиперов, тренерский штаб остановился бы на московском «армейце».

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Защитники

Дмитрий Орлов — Вячеслав Войнов

Два ведущих российских защитника по обе стороны Атлантики наверняка составили бы первую пару нашей обороны. За это говорит не только сыгранность остальных пар. Орлов оттрубил в первом звене весь Кубок мира, активно помогая нападающим в атаке, и лишь по несчастливой случайности не набрал там очков. Он по первому зову приезжал на чемпионаты мира и в полной мере заслужил доверие тренерского штаба. У Войнова за плечами три сезона в «Лос-Анджелесе», два чемпионских перстня и отличная результативность. Вернувшись в Россию из-за дисквалификации в НХЛ, он стал основным оборонцем питерских «армейцев» и неизменным игроком большинства. Прошёл обкатку Евротура, обходится в этом сезоне без травм и бок о бок работает со Знарком каждый день. В нашем составе он единственный защитник с опытом Олимпиады, и наверняка челябинец хочет исправиться за чудовищную ошибку в памятном сочинском четвертьфинале.

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков

Эта пара за последний год отлично зарекомендовала себя в сборной. Дебютный для себя ЧМ-2017 они провели безупречно, став лучшими по показателю полезности (+9), и заслужили самых лестных отзывов. И если Гавриков выполнял роль «домоседа», то Киселевич не только разгонял атаки, но и забил три победных гола. К обоим игрокам есть интерес в НХЛ, а Гавриков и вовсе отказался от предложения «Коламбуса», чтобы выступить в Пхёнчхане. Нет сомнений, что эти парни застолбили бы себе место в олимпийском составе, выиграв конкуренцию у игроков НХЛ.

Никита Нестеров — Алексей Марченко

Ещё одна проверенная связка, на этот раз не только в национальной команде, но и на клубном уровне. Оба понюхали пороха в НХЛ, три года мыкались между основой и фармом и, не сумев закрепиться в лучшей лиге мира на постоянной основе, в этом.

году приехали в ЦСКА, где стабильно выходят во втором звене. К незаметной и надёжной игре Марченко не было претензий на Кубке мира, а Нестеров там вышел только на последний бой с канадцам, но картины не испортил. В этом сезоне они играли за сборную без видимых ошибок, а Нестеров даже забил гол канадцами (ну и пусть, что ненастоящим). Эти ребята молоды, опытны, и готовы к своей первой Олимпиаде.

Иван Проворов — Михаил Сергачёв

Два молодых, даже юных дарования, чьи звёзды только начинают зажигаться. Между тем, это самые результативные российские защитники в этом сезоне НХЛ и будущие столпы обороны сборной. Пока же они могли бы отправиться в Пхёнчхан в качестве седьмых защитников, так как Знарок зачастую практикует именно такую схему. Проворов ворвался в состав «Филадельфии» в прошлом году и сразу заслужил безоговорочное доверие тренерского штаба. Синдром «второгодника», похоже, ему не знаком, потому что второй сезон он проводит ещё лучше, выходя против ведущих звеньев соперников. ЧМ-2017 ему не совсем удался, он играл с перепадами, но это не отменяет его клубных заслуг. Сергачёв в первой половине дебютного сезона изумлял своими атакующими умениями и выглядел более чем достойно для совсем «зелёного» — 19 лет — защитника. Показать себя тренерскому штабу на тренировках, пообтесаться в национальной команде, почувствовать атмосферу Игр, войти во вкус — вот чем стала бы для него эта Олимпиада.

Нападающие

Илья Ковальчук — Павел Дацюк — Александр Радулов

Ванкувер, Сочи… Пхёнчхан мог стать прощальной песней этого звена. Дацюк далёк от себя прежнего, но даже в 39 остаётся одним из самых ценных активов сборной, которая испытывает дефицит центров. За два года бок о бок с Ковальчуком они уже должны чувствовать друг друга затылком, а что до Радулова… Что ж, без сомнений, это один из лучших игроков мира, и не только среди россиян, который шикарен в любом сочетании. Он всегда готов грызть лёд, бросаться под шайбу и делать всё на благо команды, а о его атакующем таланте знают даже те, кто не следит за хоккеем. Со Знарком у Александра отношения не сложились, он дважды отказывался от вызова на мировые первенства, его не позвали на Кубок мира, но не взять на Олимпиаду сейчас, когда он показывает феноменальный хоккей, было бы преступлением. Такого бы Знарку не простили, тем более в Сочи Радулов был лучшим в составе сборной.

Александр Овечкин — Евгений Малкин — Владимир Тарасенко

Остроатакующее трио, второе (или первое?) забойное звено сборной. Овечкин находится в шикарной форме, а в этом сезоне мы видим от него не только фирменные шайбы, но и больший объём работы в обороне. Малкин оправился от чемпионского похмелья и всё чаще демонстрирует доминирующую игру, а Тарасенко который год держит уровень, ни на миллиметр не снижая планку. Малкин с Овечкиным могли бы сыграть вместе на третьей Олимпиаде подряд, и если в 2014-м они провалили турнир, то в 2010-м были главной угрозой для соперников. Наверняка Знарок не стал бы выдумывать велосипед и свёл старых знакомых вместе. Ярославский форвард тоже не новичок в подобном сочетании, большую часть Кубка мира он отыграл как раз с Овечкиным.

Артемий Панарин — Владислав Наместников — Никита Кучеров

Потенциально самое опасное звено. Панарин истосковался по тонким партнёрам, и лучший бомбардир НХЛ Кучеров ему был бы как бальзам на душу. Он с Наместниковым — почти что Кейн и Анисимов, с которыми можно творить и выдумывать, не боясь, что партнёры тебя не поймут. Кучеров тащил на себе атаку сборной на Кубке мира, проявив себя настоящим тихим лидером, к которому не было претензий. А ведь это был его дебют в национальной команде! Двум не слишком зависимым от центра крайкам идеально бы подошёл Наместников, который играет пусть и слишком изящно, зато эффективно и надёжно. Тем более что акции Наместникова сильно выросли — Владислав дослужился до первого звена в «Тампе» и после половины сезона уже повторил личный рекорд по очкам. В этом сочетании его роль была бы предельно простой и привычной по клубу — таскать рояль, столбить пятак, страховать партнёров.

Иван Телегин — Сергей Андронов — Евгений Кузнецов

Когда Телегина взяли на Кубок мира, многие недоумённо вздёргивали брови. Он доказал, что эти люди были ой как неправы, а через полтора года уже невозможно представить сборную без этого самоотверженного и крайне эффективного форварда, у которого к тому же на международных турнирах просыпается голевое чутьё. Такими же качествами обладает и Андронов, они незаменимы не только в равных составах, выматывая оппонентов, но и в меньшинстве, когда отключают инстинкт самосохранения и готовы ловить броски любой частью тела. Настоящие железные солдаты, без них на ОИ в любом случае было бы не обойтись, российских специалистов по меньшинству в НХЛ раз-два и обчёлся. Кузнецов же — этакий джокер, который может выйти и в первом, и в четвёртом звене, и с краю, и в центре, и на большинство, и везде способен принести пользу. Именно в четвёртом сочетании он начинал Кубок мира, поднявшись после травмы Дацюка в ведущее звено. Лишний центр никогда не повредит, давая больше возможностей для варьирования состава по ходу игры.

Артём Анисимов, Евгений Дадонов

Анисимов в конце декабря получил травму, от которой только оправился. Ещё один игрок, который может исполнить любую роль, а также закрыть меньшинство, а самое главное — ещё один центр. Вероятно, его могли бы пригласить на Олимпиаду, даже несмотря не оптимальную форму.

Дадонов не впечатлил на Кубке мира, но проводит добротный сезон во «Флориде», играя в первом звене. Опытный и зарекомендовавший себя игрок, он не растерял своих главных качеств, вернувшись в НХЛ. Евгений по-прежнему готов мужественно играть на пятачке и у бортов, умеет прицельно бросить и найти нестандартное решение.

Кандидаты, которых могли рассматривать: Павел Бучневич, Кирилл Капризов, Сергей Калинин, Дмитрий Куликов. Никита Трямкин, Илья Любушкин, Сергей Мозякин.