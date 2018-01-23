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23 января, источник: ТАСС

Глава IIHF Фазель сожалеет, что пять российских хоккеистов не получили приглашения на ОИ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сочувствует пяти российским хоккеистам, которые не допущены к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом Фазель рассказал ТАСС.

В среду Федерация хоккея России (ФХР) объявила, что приглашения на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК) получили 42 кандидата в российскую команду. Изначально в список входило 47 спортсменов, в него не вошли Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

«Мне не нравится тот факт, что нельзя оспорить это решение. Я знаю, что Белов и Плотников рассматривались в качестве действующих лиц неких допинговых историй, и даже если они были наказаны, то почему должны платить за это дважды? Вы знаете всю эту историю и мое мнение относительно дела Родченкова и других обвинений. Поэтому, с одной стороны я рад, что 42 игрока из 47 получили одобрение, но вместе с тем сочувствую остальным пяти, поскольку они не были замешаны ни в какие манипуляции с допингом», — сказал Фазель.

«Поэтому не могу сказать, что я доволен. Но, несмотря на это, нужно смотреть на ситуацию позитивно. Я не боялся по поводу недопуска Ковальчука или Дацюка, потому что у них не было допинговой истории», — отметил президент IIHF.

«Любая правовая норма подразумевает, что у тебя есть возможность оспорить решение и узнать, почему ты наказан, — продолжил собеседник ТАСС. — Тот факт, что нельзя опротестовать санкции, для меня говорит о том, что это решение не отвечает нормам права. Понимаю, насколько чувствительны все эти разговоры о допинге в России, о Родченкове, о Макларене, но я всегда боролся за правду и интересы спортсменов».

ФХР запросит у МОК информацию о причинах отказа в приглашении пяти хоккеистов.

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