Хоккею еще повезло: Дацюка и Ковальчука пощадили

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Названы самые «токсичные» родственники
Семейный снимок Полины Гагариной растрогал соцсети
Какую тайну скрывал Олег Янковский до конца жизни
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс4
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи0
Витязь2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик5
Слован1
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават ЮлаевОТ4
Йокерит5
Хоккей. КХЛ
16:30
БарысБ2
Автомобилист3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь2
Лада0
Хоккей. НХЛ
24.01
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
24.01
Питтсбург Пингвинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
24.01
Монреаль Канадиенс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.01
Детройт Ред Уингз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
24.01
Сент-Луис Блюз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
24.01
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
24.01
Даллас Старз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
24.01
Эдмонтон Ойлерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
24.01
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
24.01
Вегас Голден Найтс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
24.01
Анахайм Дакс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
24.01
Сан-Хосе Шаркс
Виннипег Джетс
Все события
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам
Юрист: CAS не поможет российским атлетам, не приглашенным МОК
Памела Андерсон примерила образ в стиле 50-х
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
9Загитова стала чемпионкой Европы
18Самый грустный хет-трик «Спартака»
20:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хоккею еще повезло: Дацюка и Ковальчука пощадили

Комиссия МОК не допустила до участия в Олимпиаде в Пхенчхане защитников Антона Белова, Алексея Береглазова и Михаила Науменкова, а также форвардов Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина.

Источник: Спорт-Экспресс

Волна допингового дела накрыла и хоккей. Еще недавно мы были твердо уверены в том, что для мастеров клюшки и шайбы весь негатив ограничится издевательской формулировкой «олимпийский атлет из России», куцей формой и отсутствием флага. Президент ИИХФ Рене Фазель, приехавший на Кубок Первого канала в декабре, выражал в этом отношении осторожный оптимизм. С женской сборной, по его словам, было все сложно. Там по-серьезному «спалили» несколько человек.

А вот мужчины должны чувствовать себя спокойно. Ремарка о том, что список кандидатов будет утверждать МОК, выглядела дежурной формальностью. Единственным, кому угрожали санкции, был защитник СКА Белов. За ним тянется неприятная допинговая история с дисквалификацией по ходу финала Кубка Гагарина 2012 года, когда он еще играл за «Авангард».

Но отсидеться и не попасть под расстрел олимпийской инквизиции не удалось ни ему, ни еще несколькими игрокам. Зато теперь хоккеисты не чувствуют себя особенными и должны общаться с лыжниками, биатлонистами и остальными на равных. Это сарказм. Если же вникать в детали, то понять, почему жертвами стали именно эти хоккеисты, не получается.

Версия о том, что закрывают всех, кто имел отношение к сочинской Олимпиаде, смотрелась логично. Особенно если дело шло о представителях КХЛ в 2014 году. Но Ковальчук — три раза постучим по дереву — в Корею едет. Еще двое «сочинцев» Дацюк и Войнов, выступавших за океаном, — тоже. В теорию заговора о том, что звезд удалось отстоять, пожертвовав второстепенными фигурами, поверить сложно. Западу плевать на заслуги того же Ковальчука перед хоккеем — если бы появился повод, то наказали и его. Тот же Ан в шорт-треке еще более значимая фигура. Жалеть и не подумали.

2014 год. Сочи. Валерий НИЧУШКИН на тренировке сборной России | Источник: Спорт-Экспресс

Плотникова, которого ряд СМИ называли причастным к допинговой истории, и Белова могли подвести клубные дела. Но как угодили в черный список нынешние московские армейцы Ничушкин, в Сочи приехавший в качестве форварда энхаэловского «Далласа» (вы ведь верите, что с допингом в НХЛ все чисто?) и Науменков, а также защитник «Магнитки» Береглазов — на данный момент совершенная загадка. Возможно, со временем их всех выведут на чистую воду с массой неопровержимых доказательств. Но в настоящий момент расправа над российскими спортсменами без суда и следствия продолжается. Остается воспринимать нынешнее положение дел как данность.

Конечно, в той кошмарной ситуации, когда летят головы Шипулина, Ана и Устюгова, хоккею еще сильно повезло. Он пострадал, если можно сказать, по остаточному принципу. Да, главный тренер Олег Знарок может считать иначе. Белова, Плотникова и Ничушкина очень жаль — но при всем уважении к этим игроками их нельзя назвать незаменимыми. В СКА и ЦСКА еще хватает кандидатов в сборную, которая даже с учетом нынешних репрессий остается фаворитом Пхенчхана номер один.

И еще один момент. Как не относись к принципу комплектования хоккейной команды, но именно она вместе фигуристами станет главной надеждой России на золотые медали. Наверное, за нее никогда не будут болеть так, как сейчас. От политики никуда не деться. В нынешней ситуации победа хоккеистов в Корее становится даже большим, чем вопрос жизни или смерти. Остается верить, что с давлением наша сборная справится и станет первой.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Курьез года в КХЛ. Такого еще не было
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам
Юрист: CAS не поможет российским атлетам, не приглашенным МОК
«Локомотив» сыграл вничью на сборах, Фарфан не забил пенальти
Биатлонисты будут сами принимать решение об участии в Играх-2018
Corriere dello Sport: Защитник «Зенита» может перейти в «Рому»
Зинэтула Билялетдинов: Мы серьезно готовимся к матчу с ЦСКА
Тренерский штаб хоккейной сборной РФ получил приглашение на ОИ
Новости
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост Ранее в школе разгорелся конфликт между Сергеем Москаленковым и родителями учеников
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь