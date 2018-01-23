Хоккею еще повезло: Дацюка и Ковальчука пощадили
Комиссия МОК не допустила до участия в Олимпиаде в Пхенчхане защитников Антона Белова, Алексея Береглазова и Михаила Науменкова, а также форвардов Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина.
Комиссия МОК не допустила до участия в Олимпиаде в Пхенчхане защитников Антона Белова, Алексея Береглазова и Михаила Науменкова, а также форвардов Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина.
Волна допингового дела накрыла и хоккей. Еще недавно мы были твердо уверены в том, что для мастеров клюшки и шайбы весь негатив ограничится издевательской формулировкой «олимпийский атлет из России», куцей формой и отсутствием флага. Президент ИИХФ Рене Фазель, приехавший на Кубок Первого канала в декабре, выражал в этом отношении осторожный оптимизм. С женской сборной, по его словам, было все сложно. Там
А вот мужчины должны чувствовать себя спокойно. Ремарка о том, что список кандидатов будет утверждать МОК, выглядела дежурной формальностью. Единственным, кому угрожали санкции, был защитник СКА Белов. За ним тянется неприятная допинговая история с дисквалификацией по ходу финала Кубка Гагарина 2012 года, когда он еще играл за «Авангард».
Но отсидеться и не попасть под расстрел олимпийской инквизиции не удалось ни ему, ни еще несколькими игрокам. Зато теперь хоккеисты не чувствуют себя особенными и должны общаться с лыжниками, биатлонистами и остальными на равных. Это сарказм. Если же вникать в детали, то понять, почему жертвами стали именно эти хоккеисты, не получается.
Версия о том, что закрывают всех, кто имел отношение к сочинской Олимпиаде, смотрелась логично. Особенно если дело шло о представителях КХЛ в 2014 году. Но Ковальчук — три раза постучим по дереву — в Корею едет. Еще двое «сочинцев» Дацюк и Войнов, выступавших за океаном, — тоже. В теорию заговора о том, что звезд удалось отстоять, пожертвовав второстепенными фигурами, поверить сложно. Западу плевать на заслуги того же Ковальчука перед хоккеем — если бы появился повод, то наказали и его. Тот же Ан в
Плотникова, которого ряд СМИ называли причастным к допинговой истории, и Белова могли подвести клубные дела. Но как угодили в черный список нынешние московские армейцы Ничушкин, в Сочи приехавший в качестве форварда энхаэловского «Далласа» (вы ведь верите, что с допингом в НХЛ все чисто?) и Науменков, а также защитник «Магнитки» Береглазов — на данный момент совершенная загадка. Возможно, со временем их всех выведут на чистую воду с массой неопровержимых доказательств. Но в настоящий момент расправа над российскими спортсменами без суда и следствия продолжается. Остается воспринимать нынешнее положение дел как данность.
Конечно, в той кошмарной ситуации, когда летят головы Шипулина, Ана и Устюгова, хоккею еще сильно повезло. Он пострадал, если можно сказать, по остаточному принципу. Да, главный тренер Олег Знарок может считать иначе. Белова, Плотникова и Ничушкина очень жаль — но при всем уважении к этим игроками их нельзя назвать незаменимыми. В СКА и ЦСКА еще хватает кандидатов в сборную, которая даже с учетом нынешних репрессий остается фаворитом Пхенчхана номер один.
И еще один момент. Как не относись к принципу комплектования хоккейной команды, но именно она вместе фигуристами станет главной надеждой России на золотые медали. Наверное, за нее никогда не будут болеть так, как сейчас. От политики никуда не деться. В нынешней ситуации победа хоккеистов в Корее становится даже большим, чем вопрос жизни или смерти. Остается верить, что с давлением наша сборная справится и станет первой.