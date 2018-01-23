Хоккею еще повезло: Дацюка и Ковальчука пощадили

Источник: Спорт-Экспресс

Волна допингового дела накрыла и хоккей. Еще недавно мы были твердо уверены в том, что для мастеров клюшки и шайбы весь негатив ограничится издевательской формулировкой «олимпийский атлет из России», куцей формой и отсутствием флага. Президент ИИХФ Рене Фазель, приехавший на Кубок Первого канала в декабре, выражал в этом отношении осторожный оптимизм. С женской сборной, по его словам, было все сложно. Там по-серьезному «спалили» несколько человек.

А вот мужчины должны чувствовать себя спокойно. Ремарка о том, что список кандидатов будет утверждать МОК, выглядела дежурной формальностью. Единственным, кому угрожали санкции, был защитник СКА Белов. За ним тянется неприятная допинговая история с дисквалификацией по ходу финала Кубка Гагарина 2012 года, когда он еще играл за «Авангард».

Но отсидеться и не попасть под расстрел олимпийской инквизиции не удалось ни ему, ни еще несколькими игрокам. Зато теперь хоккеисты не чувствуют себя особенными и должны общаться с лыжниками, биатлонистами и остальными на равных. Это сарказм. Если же вникать в детали, то понять, почему жертвами стали именно эти хоккеисты, не получается.

Версия о том, что закрывают всех, кто имел отношение к сочинской Олимпиаде, смотрелась логично. Особенно если дело шло о представителях КХЛ в 2014 году. Но Ковальчук — три раза постучим по дереву — в Корею едет. Еще двое «сочинцев» Дацюк и Войнов, выступавших за океаном, — тоже. В теорию заговора о том, что звезд удалось отстоять, пожертвовав второстепенными фигурами, поверить сложно. Западу плевать на заслуги того же Ковальчука перед хоккеем — если бы появился повод, то наказали и его. Тот же Ан в шорт-треке еще более значимая фигура. Жалеть и не подумали.

2014 год. Сочи. Валерий НИЧУШКИН на тренировке сборной России | Источник: Спорт-Экспресс

Плотникова, которого ряд СМИ называли причастным к допинговой истории, и Белова могли подвести клубные дела. Но как угодили в черный список нынешние московские армейцы Ничушкин, в Сочи приехавший в качестве форварда энхаэловского «Далласа» (вы ведь верите, что с допингом в НХЛ все чисто?) и Науменков, а также защитник «Магнитки» Береглазов — на данный момент совершенная загадка. Возможно, со временем их всех выведут на чистую воду с массой неопровержимых доказательств. Но в настоящий момент расправа над российскими спортсменами без суда и следствия продолжается. Остается воспринимать нынешнее положение дел как данность.

Конечно, в той кошмарной ситуации, когда летят головы Шипулина, Ана и Устюгова, хоккею еще сильно повезло. Он пострадал, если можно сказать, по остаточному принципу. Да, главный тренер Олег Знарок может считать иначе. Белова, Плотникова и Ничушкина очень жаль — но при всем уважении к этим игроками их нельзя назвать незаменимыми. В СКА и ЦСКА еще хватает кандидатов в сборную, которая даже с учетом нынешних репрессий остается фаворитом Пхенчхана номер один.