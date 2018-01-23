Борис Майоров: Это свинство! Мерзопакостное решение МОК!
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров резко высказался об олимпийских санкциях против российских спортсменов.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров резко высказался об олимпийских санкциях против российских спортсменов.
— МОК принял сволочное решение, — сразу рубит возмущенный Майоров. — И оно касается не только хоккеистов, но и вообще всех наших спортсменов. Даже если у человека были нарушения, и он понес за них наказание. Почему его наказывают сейчас второй раз — не пускают на Олимпиаду?! Это свинство, мерзопакостный поступок со стороны тех, кто стоит за WADA.
— Насколько это серьезные потери для сборной России?
— Да серьезные потери. Белов, правда, в этом сезоне много матчей пропустил. Науменкову и Береглазову замена найдется. А вот Плотников и Ничушкин — боевые единицы нашей команды. Не могу сказать, что вокруг них строится игра. Но эти нападающие — часть структуры сборной. Выдернешь одного — вся система накренится. Двоих — вообще обрушится.
В любом случае это неожиданный удар для тренеров сборной. Ведь они готовили этих игроков к турниру в течении сезона, рассчитывали на них, строили
— Должна ли ФХР сейчас бороться за права наших игроков и требовать их допуска на Игры в Корее?
— Опыт показывает, что из всех протестов удовлетворено от силы полтора процента. А сейчас еще и время поджимает. Но учитывая хорошие и теплые отношения России с ИИХФ и ее президентом Рене Фазелем, попытаться защитить эту четверку все же надо.
— Не опасаетесь, что вслед за игроками и тренеры нашей сборной окажутся под ударом?
— Не думаю, что у Олега Знарка и его штаба будут проблемы. Как я понимаю, в более ранних предупреждениях МОК речь шла о тренерах и обслуживающем персонале, которые работали с российскими спортсменами на Играх в Сочи. Сейчас в нашем штабе таких специалистов нет.