Борис Майоров: Это свинство! Мерзопакостное решение МОК!

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— МОК принял сволочное решение, — сразу рубит возмущенный Майоров. — И оно касается не только хоккеистов, но и вообще всех наших спортсменов. Даже если у человека были нарушения, и он понес за них наказание. Почему его наказывают сейчас второй раз — не пускают на Олимпиаду?! Это свинство, мерзопакостный поступок со стороны тех, кто стоит за WADA.

— Насколько это серьезные потери для сборной России?



— Да серьезные потери. Белов, правда, в этом сезоне много матчей пропустил. Науменкову и Береглазову замена найдется. А вот Плотников и Ничушкин — боевые единицы нашей команды. Не могу сказать, что вокруг них строится игра. Но эти нападающие — часть структуры сборной. Выдернешь одного — вся система накренится. Двоих — вообще обрушится.

В любом случае это неожиданный удар для тренеров сборной. Ведь они готовили этих игроков к турниру в течении сезона, рассчитывали на них, строили какие-то тактические схемы. А теперь за два оставшихся контрольных матча нужно все перестраивать!

— Должна ли ФХР сейчас бороться за права наших игроков и требовать их допуска на Игры в Корее?



— Опыт показывает, что из всех протестов удовлетворено от силы полтора процента. А сейчас еще и время поджимает. Но учитывая хорошие и теплые отношения России с ИИХФ и ее президентом Рене Фазелем, попытаться защитить эту четверку все же надо.