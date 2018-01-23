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18:59 (мск), источник: Советский спорт

Борис Майоров: Это свинство! Мерзопакостное решение МОК!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров резко высказался об олимпийских санкциях против российских спортсменов.

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фотографий
26
фотографий
26
фотографий

— МОК принял сволочное решение, — сразу рубит возмущенный Майоров. — И оно касается не только хоккеистов, но и вообще всех наших спортсменов. Даже если у человека были нарушения, и он понес за них наказание. Почему его наказывают сейчас второй раз — не пускают на Олимпиаду?! Это свинство, мерзопакостный поступок со стороны тех, кто стоит за WADA.

— Насколько это серьезные потери для сборной России?

— Да серьезные потери. Белов, правда, в этом сезоне много матчей пропустил. Науменкову и Береглазову замена найдется. А вот Плотников и Ничушкин — боевые единицы нашей команды. Не могу сказать, что вокруг них строится игра. Но эти нападающие — часть структуры сборной. Выдернешь одного — вся система накренится. Двоих — вообще обрушится.

В любом случае это неожиданный удар для тренеров сборной. Ведь они готовили этих игроков к турниру в течении сезона, рассчитывали на них, строили какие-то тактические схемы. А теперь за два оставшихся контрольных матча нужно все перестраивать!

— Должна ли ФХР сейчас бороться за права наших игроков и требовать их допуска на Игры в Корее?

— Опыт показывает, что из всех протестов удовлетворено от силы полтора процента. А сейчас еще и время поджимает. Но учитывая хорошие и теплые отношения России с ИИХФ и ее президентом Рене Фазелем, попытаться защитить эту четверку все же надо.

— Не опасаетесь, что вслед за игроками и тренеры нашей сборной окажутся под ударом?

— Не думаю, что у Олега Знарка и его штаба будут проблемы. Как я понимаю, в более ранних предупреждениях МОК речь шла о тренерах и обслуживающем персонале, которые работали с российскими спортсменами на Играх в Сочи. Сейчас в нашем штабе таких специалистов нет.

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