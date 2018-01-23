Назван состав сборной Германии по хоккею на ОИ в Пхенчхане

В список включены 25 игроков: три вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. Полностью состав выглядит следующим образом:

Из игроков только трое — Эрхофф, Гоч и Эндрас — имеют опыт выступления на Олимпиадах, для остальных хоккеистов Игры в Пхенчхане будут дебютными.