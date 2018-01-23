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19:00 (мск), источник: Р-Спорт

Назван состав сборной Германии по хоккею на ОИ в Пхенчхане

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Определен состав сборной Германии по хоккею на турнир зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на официальном сайте Немецкого хоккейного союза.

Источник: Reuters

В список включены 25 игроков: три вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. Полностью состав выглядит следующим образом:

голкиперы — Данни аус ден Биркен, Деннис Эндрас, Тимо Пильмайер;

защитники — Денис Ройль, Дарил Бойл, Кристиан Эрхофф, Янник Зайденберг, Бьорн Крупп, Йонас Мюллер, Франк Хёрдлер, Мориц Мюллер;

нападающие — Брокс Мацек, Маркус Кинк, Маттиас Плахта, Франк Мауэр, Патрик Раймер, Язин Элиц, Геррит Фаузер, Патрик Хагер, Феликс Шютц, Марсель Гоч, Доминик Кагун, Леонард Пфёдерль, Давид Вольф, Марсель Нёбельс.

Из игроков только трое — Эрхофф, Гоч и Эндрас — имеют опыт выступления на Олимпиадах, для остальных хоккеистов Игры в Пхенчхане будут дебютными.

Команда Марко Штурма на групповой стадии олимпийского хоккейного турнира сыграет с командами Швеции, Финляндии и Норвегии.

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