Хоккеистки КНДР 25 января поедут в Корею для участия в ОИ в составе единой команды

По его данным, Пхеньян информировал Сеул об этих планах в ответ на запрос министра по делам национального объединения Чо Мён Гюна, призвавшего ускорить выполнение достигнутых ранее принципиальных договоренностей о совместных мероприятиях двух корейских государств по случаю Олимпиады.

Как передало агентство Рёнхап, в группу из КНДР войдут тренер, 12 игроков и двое сопровождающих. Они прибудут в Южную Корею через демилитаризованную зону по автомобильной дороге, которая была ранее построена вместе с южнокорейским технопарком в городе Кэсон в КНДР. В последние годы из-за обострения отношений Севера и Юга индустриальная зона была закрыта, а дорога осталась.

Рёнхап приводит слова представителя министерства по делам национального объединения Республики Корея о том, что спортсменки из КНДР проведут совместные тренировки со своими партнершами в Южной Корее.

Как сообщалось ранее, 20 января МОК одобрил формирование единой корейской команды по хоккею среди женщин.

Одновременно 25 января в Южную Корею прибудут восемь представителей министерства спорта КНДР на три дня для осмотра спортивных и культурных объектов Олимпиады в Пхёнчхане.

Договоренность об этом была достигнута 9 января на министерских переговорах КНДР и Южной Кореи в демилитаризованной зоне в пункте Пханмунджом. Наряду со спортсменами было принято решение организовать выступление в Южной Корее оркестра из 140 северокорейских музыкантов. Делегация культурных деятелей КНДР посетила в эти дни Южную Корею.

По сообщениям южнокорейских СМИ, концерты музыкантов, певиц и танцовщиц из КНДР пройдут 8 февраля в Арт-центре города Каннын, а 11 февраля в государственном театре Сеула.