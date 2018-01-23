ФХР подтвердила: Белов, Ничушкин и Плотников не получили приглашение на Олимпиаду
ФХР опубликовала официальное заявление в отношении хоккеистов, приглашенных МОК для участия в Олимпийских играх.
ФХР опубликовала официальное заявление в отношении хоккеистов, приглашенных МОК для участия в Олимпийских играх.
22 января представители МОК передали ОКР список лиц, которые по решению исполкома МОК могут быть приглашены к участию в Олимпийских играх в Корее. В тот же день Федерация хоккея России получила от ОКР информацию о приглашенных хоккеистах.
На сегодняшний день не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.
Как отмечает
Окончательный состав национальной сборной России на Олимпиаду в Пхенчхан из 25 человек будет объявлен 25 января.