Вратарь «Северстали» Гудачек расстроен невызовом в сборную Словакии на ОИ-2018

В понедельник был объявлен состав сборной Словакии по хоккею на Игры. Единственным представителем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нем стал защитник «Автомобилиста» Михал Чайковски.
«Парень расстроился, он проделал большую работу в этом сезоне. Он мог бы быть одним из лучших вратарей сборной Словакии — по крайней мере, он единственный словацкий вратарь в КХЛ, — сказал Кагарлицкий. — Но, возможно, для нас будет лучше, если он будет с нами готовиться к решающим играм сезона».
«Северсталь» два заключительных матча регулярного чемпионата сыграет 27 февраля с ЦСКА и 1 марта со СКА. Команда сохраняет шансы на попадание в плей-офф. «Возможно, ребята из СКА и ЦСКА приедут немного уставшими с Олимпиады. У нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к тем двум играм. Мы досконально разберем обе команды и постараемся дать им бой — нам отступать некуда», — отметил он.