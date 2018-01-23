Вратарь «Северстали» Гудачек расстроен невызовом в сборную Словакии на ОИ-2018

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник был объявлен состав сборной Словакии по хоккею на Игры. Единственным представителем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нем стал защитник «Автомобилиста» Михал Чайковски.

«Парень расстроился, он проделал большую работу в этом сезоне. Он мог бы быть одним из лучших вратарей сборной Словакии — по крайней мере, он единственный словацкий вратарь в КХЛ, — сказал Кагарлицкий. — Но, возможно, для нас будет лучше, если он будет с нами готовиться к решающим играм сезона».