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00:42 (мск), источник: Советский спорт

«У сборной России достаточно проблем»: что тревожит Знарка перед Олимпиадой?

Главный тренер СКА быстро превратился в тренера сборной, а Илья Ковальчук описал чувства накануне Пхенчхана.

Олег Знарок подтвердил теорию о том, что приближение Олимпиады мотивирует делиться мыслями о ней. Чтобы легче было жить с этим.

— Первый период вроде бы получился неплохой, но второй был отвратительным, — главный тренер СКА сказал только одну фразу. Следом заговорил главный тренер сборной России. — Перед Олимпиадой команду очень сложно мотивировать. Все боятся травм или чего-то еще. Все это понятно, но в любом случае нужно выходить и играть. Это их профессия, их хлеб. Сейчас у нас будут совсем другие задачи и проблемы. А проблем достаточно, вы все об этом слышали и еще в прессе скоро услышите. Наступает тяжелый период. Будем серьезно готовиться. Болейте за нас!

— Почему в составе СКА не было легионеров?

— С ними все в порядке. Просто мы решили проверить своих перед сбором на Олимпиаду.

Цепляет внимание фраза «проблем достаточно, скоро услышите». Есть успокаивающая версия: Олег Валерьевич просто не очень точно построил фразу и имел в виду ситуацию вокруг сборной России в целом. А есть тревожная: вдруг в списке спортсменов, которых МОК не пустит в Пхенчхан, есть и хоккеисты? Руководство ФХР отрицало такие вероятность таких проблем, Рене Фазель тоже. Но вопрос решают не они. А, например, Антон Белов все-таки в зоне риска. Но пока, видимо, действительно стоит ждать. И не нагнетать лишнего. И без того хватает.

Илья Ковальчук забавно реагировал на вопросы коллег с англоязычного телеканала о России, заданные с акцентом. Но о состоянии перед Олимпиадой рассказал весьма подробно.

— Думаю, из четырех домашних игр эта получилась самой слабой, — оценил Ковальчук поражение от «Динамо». — Сейчас пара выходных, скорее всего. Потом надо готовиться к главному событию этого года.

— Как объясните слабость, о которой вы сказали?

— Тяжело сказать. Может быть, в подсознании держим тот турнир, который нам предстоит. Хотя это все равно не оправдание. Пришло 12 000 зрителей, мы обязаны выигрывать такие матчи.

— На Олимпиаду одна цель — победа?

— Сейчас цель — хорошо подготовиться к Олимпиаде. Думаю, перед Играми главный тренер цели объявит.

— Что чувствует ведущий хоккеист сборной в преддверии такого ответственного старта?

— Сейчас тяжело что-то говорить, но вообще я взволнован. Это событие мирового масштаба, это мечта. Дай бог, чтобы это была моя пятая Олимпиада. Это о многом говорит. Пока у меня есть только бронзовая медаль. Поэтому хочется добиться чего-то большего.

СКА 2:3 ОТ
(1:1, 1:1, 0:0)
ХК Динамо
22.01.2018, 19:30 Зрители: 11335 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Владимир Воробьев
Вратари
Игорь Шестеркин Иван Бочаров
1-й период
04:17 Вадим Шипачев (С. Плотников, Н. Гусев)
Никита I Комаров 04:33
09:39 Владислав Гавриков
Мартиньш Карсумс 09:39
Мартиньш Карсумс (М. Варнаков, А. Терещенко) 12:20
2-й период
Никита I Комаров 25:39
26:41 Сергей Калинин (И. Ковальчук, В. Войнов)
Владислав Ефремов (Д. Марковин) 34:27
3-й период
Алексей Терещенко 45:24
Алексей Терещенко 48:45
50:57 Илья Ковальчук
52:41 Николай Прохоркин
Овертайм
Алексей Терещенко (И. Никулин, М. Варнаков) 62:39
Статистика
6 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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