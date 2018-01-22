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«У сборной России достаточно проблем»: что тревожит Знарка перед Олимпиадой?
Главный тренер СКА быстро превратился в тренера сборной, а Илья Ковальчук описал чувства накануне Пхенчхана.
Главный тренер СКА быстро превратился в тренера сборной, а Илья Ковальчук описал чувства накануне Пхенчхана.
Олег Знарок подтвердил теорию о том, что приближение Олимпиады мотивирует делиться мыслями о ней. Чтобы легче было жить с этим.
— Первый период вроде бы получился неплохой, но второй был отвратительным, — главный тренер СКА сказал только одну фразу. Следом заговорил главный тренер сборной России. — Перед Олимпиадой команду очень сложно мотивировать. Все боятся травм или
— Почему в составе СКА не было легионеров?
— С ними все в порядке. Просто мы решили проверить своих перед сбором на Олимпиаду.
Цепляет внимание фраза «проблем достаточно, скоро услышите». Есть успокаивающая версия: Олег Валерьевич просто не очень точно построил фразу и имел в виду ситуацию вокруг сборной России в целом. А есть тревожная: вдруг в списке спортсменов, которых МОК не пустит в Пхенчхан, есть и хоккеисты? Руководство ФХР отрицало такие вероятность таких проблем, Рене Фазель тоже. Но вопрос решают не они. А, например, Антон Белов
Илья Ковальчук забавно реагировал на вопросы коллег с англоязычного телеканала о России, заданные с акцентом. Но о состоянии перед Олимпиадой рассказал весьма подробно.
— Думаю, из четырех домашних игр эта получилась самой слабой, — оценил Ковальчук поражение от «Динамо». — Сейчас пара выходных, скорее всего. Потом надо готовиться к главному событию этого года.
— Как объясните слабость, о которой вы сказали?
— Тяжело сказать. Может быть, в подсознании держим тот турнир, который нам предстоит. Хотя это все равно не оправдание. Пришло 12 000 зрителей, мы обязаны выигрывать такие матчи.
— На Олимпиаду одна цель — победа?
— Сейчас цель — хорошо подготовиться к Олимпиаде. Думаю, перед Играми главный тренер цели объявит.
— Что чувствует ведущий хоккеист сборной в преддверии такого ответственного старта?
— Сейчас тяжело
|Олег Знарок
|Владимир Воробьев
|Игорь Шестеркин
|Иван Бочаров
|1-й период
|04:17
|Вадим Шипачев (С. Плотников, Н. Гусев)
|Никита I Комаров
|04:33
|09:39
|Владислав Гавриков
|Мартиньш Карсумс
|09:39
|Мартиньш Карсумс (М. Варнаков, А. Терещенко)
|12:20
|2-й период
|Никита I Комаров
|25:39
|26:41
|Сергей Калинин (И. Ковальчук, В. Войнов)
|Владислав Ефремов (Д. Марковин)
|34:27
|3-й период
|Алексей Терещенко
|45:24
|Алексей Терещенко
|48:45
|50:57
|Илья Ковальчук
|52:41
|Николай Прохоркин
|Овертайм
|Алексей Терещенко (И. Никулин, М. Варнаков)
|62:39
|6
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)