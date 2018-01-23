Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Названы самые «токсичные» родственники
Женщина родила в поезде по пути из Сибири на Кубань
Из СИЗО с намеками: муж перешел к угрозам девушке "без рук"
Кристина Орбакайте выглядит в два раза моложе своих лет
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари ФлэймзОТ1
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсОТ3
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс0
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз2
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз0
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Лада
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Слован
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Хоккей. КХЛ
22.01
Динамо РОТ1
Югра2
Хоккей. КХЛ
22.01
Динамо Мн2
Адмирал3
Хоккей. КХЛ
22.01
СпартакОТ3
Северсталь4
Хоккей. КХЛ
22.01
СКАОТ2
ХК Динамо3
Все события
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
«Зенит» разгромил участника плей-офф ЛЕ в первом матче 2018 года
«СЭ»: Дзюба может перейти в «Арсенал» до конца этой недели
Как жена Шнурова выглядит без макияжа
Дженнифер Лопез выступила на сцене в откровенном красном боди
Найдено спасение от измен
7 фраз, которые приведут врача в бешенство
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
10Король Хавьер и прорыв новых русских
00:45 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Спартака» Стоа назвал невосполнимой потерей смерть генменеджера сборной США

МОСКВА, 22 января /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Американский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Райан Стоа назвал огромной утратой смерть генерального менеджера сборной США Джима Джоханнсона. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье стало известно о смерти 53-летнего Джоханнсона.

«Смерть Джоханнсона — невосполнимая потеря не только для хоккея США, но и для всего мира. Джим отдавался делу полностью и без остатка, он жил хоккеем, и я был очень опечален новостью, когда узнал, что он умер. Я запомнил его как доброго, отзывчивого и в то же время справедливого управленца и просто хорошего человека. Его влияние на развитие хоккея в Америке нельзя измерить ни в какой метрической системе», — сказал Стоа, который вошел в состав национальной сборной на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

«Сложно подобрать какие-то слова. Он проделал огромный путь в хоккее от игрока до генерального менеджера. Я многому у него научился», — добавил Стоа.

Джоханнсон работал в Федерации хоккея США с 1998 года, сначала на посту менеджера, а затем генерального менеджера молодежной и главной команд на чемпионатах мира, а также на Олимпиаде в Сочи. В качестве генерального менеджера сборной он должен был отправиться на Игры в Пхёнчхане. В качестве игрока он принимал участие в Олимпийских играх 1988 и 1992 годов.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
США
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Луис Адриано готов завершить карьеру в "Спартаке"
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Родченков дает показания против России
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ с октября
«Зенит» разгромил участника плей-офф ЛЕ в первом матче 2018 года
«СЭ»: Дзюба может перейти в «Арсенал» до конца этой недели
Московское «Динамо» прервало семиматчевую победную серию СКА
«Локомотив» заблокировал трансфер Фернандеша в «Интер»
Еще две команды гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ
Новости
Авто
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility
Hi-Tech
«Умный магазин» Amazon откроется для посетителей Будущее наступило. Открылся первый в мире магазин без продавцов и очередей
Кино
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети» Продюсер Юрий Аксюта объявил состав жюри и ведущих пятого сезона музыкального проекта
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
8 модных брендов, которые сказали меху «нет» Мы вспоминаем ветеранов движения за права животных, а заодно новичков.
Дети
Рэпер Мот впервые стал отцом Поклонники поздравили музыканта в соцсетях.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь