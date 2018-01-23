Хоккеист «Спартака» Стоа назвал невосполнимой потерей смерть генменеджера сборной США

«Смерть Джоханнсона — невосполнимая потеря не только для хоккея США, но и для всего мира. Джим отдавался делу полностью и без остатка, он жил хоккеем, и я был очень опечален новостью, когда узнал, что он умер. Я запомнил его как доброго, отзывчивого и в то же время справедливого управленца и просто хорошего человека. Его влияние на развитие хоккея в Америке нельзя измерить ни в какой метрической системе», — сказал Стоа, который вошел в состав национальной сборной на Олимпийские игры в Пхёнчхане.