Анна Шибанова: «Всё еще надеюсь сыграть в Пхёнчхане»

Источник: ИТАР-ТАСС

В рамках прошедшей в Астане Недели звезд хоккея, главным событием которой стал Матч звезд КХЛ, особое внимание было уделено встрече команд Востока и Запада Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Одним из ключевых героев этой игры стала защитник уфимского клуба «Агидель», бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Анна Шибанова.

Участница Олимпийских игр в Сочи оказалась в печально известном списке обвиненных Международным олимпийским комитетом (МОК) спортсменов в нарушении антидопинговых правил. По утверждению комиссии Дениса Освальда, в пробах 23-летней хоккеистки были обнаружены следы ДНК других людей и аномальный уровень соли. В итоге МОК пожизненно отстранил Анну Шибанову от участия в Олимпиадах. Сейчас ее представители пытаются оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

В эксклюзивном интервью «Известиям» хоккеистка рассказала о шансах выиграть апелляцию и попасть на Олимпиаду в Пхёнчхане, поделилась впечатлениями от Матча звезд в столице Казахстана и высказала мнение о развитии женского хоккея в России.

— ЖХЛ второй год подряд представлена на Неделе звезд. Это добавляет популярности вашему виду спорта?

— Это очень развивает наш женский хоккей. Тем более это мероприятие транслируют по телевизору. Чем чаще подобное будут показывать по ТВ и проводить такие праздники, тем быстрее будет развиваться женский хоккей. Девочки будут всё это видеть и приходить в наш вид спорта. Конкуренция усилится — и это только в плюс.

— Участие в Матче звезд стало для вас развлечением, или спортивный результат всё же волновал?

— Конечно, хотелось победить. Но не было такого, чтобы кто-то сказал: «Так, девочки, надо обязательно играть до потери пульса». Мы играли в свое удовольствие, старались показывать хороший хоккей. Тем более в этом году на Матче звезд ЖХЛ организовали интересную шоу-программу. Девочки могли пробить буллиты — это было очень увлекательно. В общем, всё на позитиве. Все старались, но не было такого, что нужно победить или умереть (Улыбается.).

— Известно, что в Астане хотят заявить в ЖХЛ еще один клуб…

— Я только за. Чем больше команд, тем лучше. Тем более играет всего семь команд. Чем больше их будет, тем интересней. Это поднимает уровень лиги.

— Сколько нужно команд в ЖХЛ, чтобы соревнования были интересными?

— Для начала — хотя бы команд десять. А вообще — чем больше, тем лучше. Хочется, чтобы у нас было широкое представительство по всей стране, жестче конкуренция, зрелищнее матчи. Тогда на наши игры будет ходить и больше болельщиков.

— Неделя звезд в Астане отвлекла вас от разбирательств с МОК?

— В Астане в эту неделю было очень хорошо и весело. Такой праздник устроили, что пусть ненадолго, но ты забываешь обо всех неурядицах. Но теперь пора возвращаться в реальный мир.

— Вы еще сохраняете надежду попасть на Игры в Пхёнчхан?

— Я не могу говорить, насколько это вероятно. Надеюсь, нас оправдают и мы выступим на Олимпиаде. Хоккей — это дело всей нашей жизни. А Олимпиада — самое главное соревнование, ради которого мы тренируемся и играем несколько лет. Конечно, я верю, что вердикт будет в нашу пользу и мы сыграем в Корее.

— Юниорская сборная России на недавнем ЧМ в Дмитрове стартовала с неожиданной победы над канадцами (3:2)…

— Меня абсолютно не удивила эта победа. В Дмитрове собралась хорошая команда, с молодыми и талантливыми девочками. Они отлично обучены — играют с нами в ЖХЛ, находятся на ведущих ролях в своих клубах. Поэтому я спокойно восприняла их победу. Гораздо больше меня удивили их проигрыши Швеции в группе (0:2) и полуфинале (1:2). Но думаю, у девчонок есть перспективы. И в будущем они еще прибавят.

— И вытеснят вас из состава национальной команды?