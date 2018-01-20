Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Директор школы Тубельского решил построить новый спорткомплекс
В Китае взорвали христианскую церковь
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс2
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. КХЛ
14:00
Динамо Р
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Югра
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзОТ4
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон Кэпиталз2
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Амур
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
19.01
Ак Барс2
Слован4
Хоккей. КХЛ
19.01
Сочи2
Йокерит1
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Право на титул: Хабиб Нурмагомедов готов забрать корону
ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Иванка Трамп надела розовые легинсы с розочками за $200
Найдено спасение от измен
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
00:44 (мск), источник: Известия

Анна Шибанова: Всё еще надеюсь сыграть в Пхёнчхане

Бронзовый призер ЧМ-2013 в женском хоккее — об апелляции на решение МОК по допинговому делу, Матче звезд в Астане и шансах поехать на Игры в Корее.

Источник: ИТАР-ТАСС

В рамках прошедшей в Астане Недели звезд хоккея, главным событием которой стал Матч звезд КХЛ, особое внимание было уделено встрече команд Востока и Запада Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Одним из ключевых героев этой игры стала защитник уфимского клуба «Агидель», бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Анна Шибанова.

Участница Олимпийских игр в Сочи оказалась в печально известном списке обвиненных Международным олимпийским комитетом (МОК) спортсменов в нарушении антидопинговых правил. По утверждению комиссии Дениса Освальда, в пробах 23-летней хоккеистки были обнаружены следы ДНК других людей и аномальный уровень соли. В итоге МОК пожизненно отстранил Анну Шибанову от участия в Олимпиадах. Сейчас ее представители пытаются оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

В эксклюзивном интервью «Известиям» хоккеистка рассказала о шансах выиграть апелляцию и попасть на Олимпиаду в Пхёнчхане, поделилась впечатлениями от Матча звезд в столице Казахстана и высказала мнение о развитии женского хоккея в России.

— ЖХЛ второй год подряд представлена на Неделе звезд. Это добавляет популярности вашему виду спорта?

— Это очень развивает наш женский хоккей. Тем более это мероприятие транслируют по телевизору. Чем чаще подобное будут показывать по ТВ и проводить такие праздники, тем быстрее будет развиваться женский хоккей. Девочки будут всё это видеть и приходить в наш вид спорта. Конкуренция усилится — и это только в плюс.

— Участие в Матче звезд стало для вас развлечением, или спортивный результат всё же волновал?

— Конечно, хотелось победить. Но не было такого, чтобы кто-то сказал: «Так, девочки, надо обязательно играть до потери пульса». Мы играли в свое удовольствие, старались показывать хороший хоккей. Тем более в этом году на Матче звезд ЖХЛ организовали интересную шоу-программу. Девочки могли пробить буллиты — это было очень увлекательно. В общем, всё на позитиве. Все старались, но не было такого, что нужно победить или умереть (Улыбается.).

— Известно, что в Астане хотят заявить в ЖХЛ еще один клуб…

— Я только за. Чем больше команд, тем лучше. Тем более играет всего семь команд. Чем больше их будет, тем интересней. Это поднимает уровень лиги.

— Сколько нужно команд в ЖХЛ, чтобы соревнования были интересными?

— Для начала — хотя бы команд десять. А вообще — чем больше, тем лучше. Хочется, чтобы у нас было широкое представительство по всей стране, жестче конкуренция, зрелищнее матчи. Тогда на наши игры будет ходить и больше болельщиков.

— Неделя звезд в Астане отвлекла вас от разбирательств с МОК?

— В Астане в эту неделю было очень хорошо и весело. Такой праздник устроили, что пусть ненадолго, но ты забываешь обо всех неурядицах. Но теперь пора возвращаться в реальный мир.

— Вы еще сохраняете надежду попасть на Игры в Пхёнчхан?

— Я не могу говорить, насколько это вероятно. Надеюсь, нас оправдают и мы выступим на Олимпиаде. Хоккей — это дело всей нашей жизни. А Олимпиада — самое главное соревнование, ради которого мы тренируемся и играем несколько лет. Конечно, я верю, что вердикт будет в нашу пользу и мы сыграем в Корее.

— Юниорская сборная России на недавнем ЧМ в Дмитрове стартовала с неожиданной победы над канадцами (3:2)…

— Меня абсолютно не удивила эта победа. В Дмитрове собралась хорошая команда, с молодыми и талантливыми девочками. Они отлично обучены — играют с нами в ЖХЛ, находятся на ведущих ролях в своих клубах. Поэтому я спокойно восприняла их победу. Гораздо больше меня удивили их проигрыши Швеции в группе (0:2) и полуфинале (1:2). Но думаю, у девчонок есть перспективы. И в будущем они еще прибавят.

— И вытеснят вас из состава национальной команды?

— Я буду работать, тренироваться. Хорошо, если эти девчонки придут в нашу сборную, составят нам конкуренцию. Но просто так отдавать им свое место я не буду — им придется постараться.

 Анна Шибанова: «Всё еще надеюсь сыграть в Пхёнчхане»
Михаил Карпенко будет утвержден главным тренером «Астаны»
Образцово-показательный Алиев
Kicker: Защитник сборной России стал игроком «Динамо»
Право на титул: Хабиб Нурмагомедов готов забрать корону
ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги
«Зенит» хочет подписать контракт с футболистом сборной Германии
Определился еще один участник плей-офф КХЛ
Круг претендентов на Смолова сузился
Спорт-Экспресс
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Лучшие вещи недели от 600 до 3 000 рублей Если ты хочешь порадовать себя какой-то милой бюджетной безделушкой, то ищи идею в нашей статье. Мы собрали самые интересные модные находки недели.
Дети
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми Отец и сын кормили животных.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь