Три игрока из КХЛ вошли в состав сборной Словении по хоккею на ОИ-2018

Тренерский штаб сборной Словении в пятницу огласил список из трех вратарей, восьми защитников и 14 нападающих. В состав словенской команды вошли форварды Жига Еглич из нижнекамского «Нефтехимика», Роберт Саболич («Торпедо», Нижний Новгород) и игрок новосибирской «Сибири» Рок Тичар.
Полностью список выглядит следующим образом:
вратари — Лука Грачнар («Зальцбург», Австрия), Гашпер Крошель («Рёдовре Майти Буллз», Дания), Матия Пинтарич («Руан», Франция);
защитники — Блаж Грегорц («Градец Кралове», Чехия), Сабахудин Ковачевич, Матич Подлипник (оба — «Энергия», Чехия), Алеш Краньц («Айспиратен Криммичау», Германия), Жига Павлин («Мотор», Чехия), Юрий Репе («Рытиржи Кладно», Чехия), Митя Робар («Клагенфурт», Австрия), Лука Видмар («Фехервар АВ19», Венгрия);
нападающие — Бостьян Голичич, Давид Родман (оба — «Гренобль», Франция), Андрей Хебар («Олимпия»), Жига Еглич («Нефтехимик», КХЛ), Анже Куральт («Амьен Готик», Франция), Ян Муршак («Фрёлунда», Швеция), Алеш Мушич («Фехервар АВ19», Венгрия), Кен Ограйеншек («Грац 99», Австрия), Жига Панце («Дорнбирн», Австрия), Марцел Родман («Бад Тёльц», Германия), Роберт Саболич («Торпедо», КХЛ), Рок Тичар («Сибирь», КХЛ), Миха Верлич («Филлах», Австрия), Ян Урбас («Фиштаун Пингвинз», Германия).
Словенцы сыграют на Олимпиаде в группе В с командами США (14 февраля), спортсменов-олимпийцев из России (16-го) и Словакии (17-го).