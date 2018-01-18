Как можно «не доехать» на турнире пенсионеров? Почему Мозякин нужен России на Олимпиаде

Источник: Спорт-Экспресс

«Старый», «медленный», «проигрывает в физике» — все правда. В марте Сергею Мозякину будет 37, и никто не удивится, что, если вдруг форвард «Магнитки» не получит серьезного финансового предложения на следующий сезон, он летом может завершить карьеру. Сейчас он уже не тот безоговорочный лучший хоккеист КХЛ, каким был на протяжении несколько последних лет и особенно — в чемпионате-2016/17. И поэтому Мозякин не может быть железным кандидатом на поездку на Олимпиаду. Но …

… вы видели составы четырех топ-сборных, уже объявивших свою заявку на Игры в Пхенчхане? Средний возраст шведов, чехов и американцев — около 29 лет, канадцев — выше 30! Эта Олимпиада будет необычной во всех смыслах. «Старые», «медленные» и «проигрывают в физике» — такие эпитеты подходят ко всем командам турнира сразу. Почти вся топовая и даже средней руки молодежь, за редким исключением вроде Капризова, Толванена или Далина — она за океаном. В Европе — лишь хоккеисты, которые уже не могут/не хотят потянуть тот уровень.

Бессмертные «до ворот не доедет», вне зависимости от того, насколько был прав автор знаменитой цитаты, имели под собой разумное основание — на Олимпиаде в Сочи выступали энхаэловцы. И было совершенно неочевидно, сможет ли Мозякин справиться с лучшими защитниками мира. Сейчас будущие соперники Сергея — североамериканские и европейские пенсионеры, причем негабаритные (средний рост сборных Канады и США — ниже 183 см). Его некому обгонять и «убивать» на льду — проблема пропала сама собой.

А у сборной России есть другая проблема: как сделать так, чтобы формальное, бумажное превосходство в уровне хоккеистов, которое вроде как делает нас фаворитом Олимпиады, реализовать на льду и впервые за 26 лет победить на Играх? Много ли у нас нападающих, которые могут похвастаться высоким уровнем мастерства, недоступным соперникам из КХЛ и европейских чемпионатов?

Ковальчук, который находится в прекрасной форме, последний раз здорово играл за сборную четыре года назад в Сочи. Дацюк — его травмы могут дать о себе знать в любой, самый неподходящий момент. Капризов никогда не выступал на крупных взрослых международных турнирах и слегка подсдулся в декабре-январе. Шипачев — ну, вы все сами знаете. Из российских топ-форвардов лишь Гусев, который два последних сезона проводит с какой-то феноменальной стабильностью, не вызывает никаких вопросов.

Сейчас в составе нашей сборной вырисовываются следующие тройки нападения (очередность условная, учитывая, что Знарок любит выпускать первой чекинг-лайн):

Ковальчук — Дацюк — Калинин.

Гусев — Шипачев — Капризов.

Мозякин/Широков — Ткачев — Ничушкин/Григоренко.

Телегин — Андронов — Плотников/Барабанов.

Да, места на левом фланге в топ-6 плотно заняты Ковальчуком и Гусевым, еще одна позиция — разрушителя — забита Телегиным, но что с оставшейся вакансией? Шумаков в этом сезоне привлекался только во вторую сборную, про экс-дальневосточного, а теперь уфимского Ткачева в сборной и не вспоминают, так что единственный реальный креативный конкурент Мозякина — Широков.

А на этом месте не может быть не созидатель — при наличии Калинина, Телегина, Андронова, Плотникова (четыре бесспорные кандидатуры) и, вероятно, Ничушкина, команда уже выбрала лимит силовых форвардов. Вы же не хотите увидеть, как вслед за молодежной сборной взрослая мучается в большинстве — потому что в спецбригаде выходят игроки, которые банально не умеют реализовывать его?

Мозякин никогда не был ни быстрым, ни физически сильным хоккеистом — ни в 25, ни в 30 лет. Его проблемы в сборной всегда были связаны с тренерской ставкой на других — но ни разу, получив нормальную роль и время в большинстве, Сергей не проваливался.

Отказаться от него сейчас в виду возраста, травм и средней физической формы — значит лишиться потенциального джокера, который может помочь сборной, когда более молодые и менее мастеровитые форварды окажутся в тупике. Вероятно, четыре года назад Мозякин действительно бы «не доехал». Но сейчас-то, кто может ему помешать?​