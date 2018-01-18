Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Подросткам, напавшим в Перми с ножами на школьников, предъявлено обвинение
Орешкин: в ближайшие год-два российская жизнь сильно изменится
Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в сияющем платье
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм Дакс2
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз4
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17.01
Ак Барс2
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
17.01
Нефтехимик1
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
17.01
СочиБ1
Слован2
Все события
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Дзюбу зовут в «Енисей»: обзор главных трансферных слухов среды
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы в 2016 году
Кристина Агилера, Миранда Керр и Кэти Перри блистали на показе
Анна Седокова примерила яркое мини-платье
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
10Сборная России будущего. По версии УЕФА
00:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как можно «не доехать» на турнире пенсионеров? Почему Мозякин нужен России на Олимпиаде

Без форварда «Магнитки» нашей команде будет не хватать созидателей.

Источник: Спорт-Экспресс

«Старый», «медленный», «проигрывает в физике» — все правда. В марте Сергею Мозякину будет 37, и никто не удивится, что, если вдруг форвард «Магнитки» не получит серьезного финансового предложения на следующий сезон, он летом может завершить карьеру. Сейчас он уже не тот безоговорочный лучший хоккеист КХЛ, каким был на протяжении несколько последних лет и особенно — в чемпионате-2016/17. И поэтому Мозякин не может быть железным кандидатом на поездку на Олимпиаду. Но …

… вы видели составы четырех топ-сборных, уже объявивших свою заявку на Игры в Пхенчхане? Средний возраст шведов, чехов и американцев — около 29 лет, канадцев — выше 30! Эта Олимпиада будет необычной во всех смыслах. «Старые», «медленные» и «проигрывают в физике» — такие эпитеты подходят ко всем командам турнира сразу. Почти вся топовая и даже средней руки молодежь, за редким исключением вроде Капризова, Толванена или Далина — она за океаном. В Европе — лишь хоккеисты, которые уже не могут/не хотят потянуть тот уровень.

Бессмертные «до ворот не доедет», вне зависимости от того, насколько был прав автор знаменитой цитаты, имели под собой разумное основание — на Олимпиаде в Сочи выступали энхаэловцы. И было совершенно неочевидно, сможет ли Мозякин справиться с лучшими защитниками мира. Сейчас будущие соперники Сергея — североамериканские и европейские пенсионеры, причем негабаритные (средний рост сборных Канады и США — ниже 183 см). Его некому обгонять и «убивать» на льду — проблема пропала сама собой.

А у сборной России есть другая проблема: как сделать так, чтобы формальное, бумажное превосходство в уровне хоккеистов, которое вроде как делает нас фаворитом Олимпиады, реализовать на льду и впервые за 26 лет победить на Играх? Много ли у нас нападающих, которые могут похвастаться высоким уровнем мастерства, недоступным соперникам из КХЛ и европейских чемпионатов?

Ковальчук, который находится в прекрасной форме, последний раз здорово играл за сборную четыре года назад в Сочи. Дацюк — его травмы могут дать о себе знать в любой, самый неподходящий момент. Капризов никогда не выступал на крупных взрослых международных турнирах и слегка подсдулся в декабре-январе. Шипачев — ну, вы все сами знаете. Из российских топ-форвардов лишь Гусев, который два последних сезона проводит с какой-то феноменальной стабильностью, не вызывает никаких вопросов.

Сейчас в составе нашей сборной вырисовываются следующие тройки нападения (очередность условная, учитывая, что Знарок любит выпускать первой чекинг-лайн):

Ковальчук — Дацюк — Калинин.

Гусев — Шипачев — Капризов.

Мозякин/Широков — Ткачев — Ничушкин/Григоренко.

Телегин — Андронов — Плотников/Барабанов.

Да, места на левом фланге в топ-6 плотно заняты Ковальчуком и Гусевым, еще одна позиция — разрушителя — забита Телегиным, но что с оставшейся вакансией? Шумаков в этом сезоне привлекался только во вторую сборную, про экс-дальневосточного, а теперь уфимского Ткачева в сборной и не вспоминают, так что единственный реальный креативный конкурент Мозякина — Широков.

А на этом месте не может быть не созидатель — при наличии Калинина, Телегина, Андронова, Плотникова (четыре бесспорные кандидатуры) и, вероятно, Ничушкина, команда уже выбрала лимит силовых форвардов. Вы же не хотите увидеть, как вслед за молодежной сборной взрослая мучается в большинстве — потому что в спецбригаде выходят игроки, которые банально не умеют реализовывать его?

Мозякин никогда не был ни быстрым, ни физически сильным хоккеистом — ни в 25, ни в 30 лет. Его проблемы в сборной всегда были связаны с тренерской ставкой на других — но ни разу, получив нормальную роль и время в большинстве, Сергей не проваливался.

Отказаться от него сейчас в виду возраста, травм и средней физической формы — значит лишиться потенциального джокера, который может помочь сборной, когда более молодые и менее мастеровитые форварды окажутся в тупике. Вероятно, четыре года назад Мозякин действительно бы «не доехал». Но сейчас-то, кто может ему помешать?​

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Он не понимает, что несет". Промес отвечает Канчельскису
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»?
Медведева vs Загитова: кто королева льда?
Дзюбу зовут в «Енисей»: обзор главных трансферных слухов среды
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы в 2016 году
Претенденты на поездку в Пхенчхан выступят на КМ в Антхольце
«ПСЖ» забил восемь голов «Дижону», Неймар оформил покер
«Эспаньол» победил «Барселону» в дерби, Месси не забил пенальти
Новости
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь