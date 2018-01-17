Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Ольга Орлова показала подросшего сына
Орешкин: в ближайшие год-два российская жизнь сильно изменится
Татьяна Навка показала поклонникам три поколения своей семьи
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Слован
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев4
Витязь1
Хоккей. НХЛ
18.01
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
18.01
Анахайм Дакс
Питтсбург Пингвинз
Все события
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
КНДР и Южная Корея пройдут под единым флагом на открытии ОИ-2018
ЦСКА интересуется защитником «Сампдории»
Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в сияющем платье
Видео дня: Ольга Бузова позирует без макияжа
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
9Олегу Романцеву — 64
18:36 (мск), источник: ТАСС

Федерация хоккея Швейцарии выступает против объединенной корейской команды на ОИ-2018

ТАСС, 17 января. Федерация хоккея Швейцарии не поддерживает выступление объединенной женской хоккейной команды Южной Кореи и КНДР на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом заявил глава отдела коммуникаций Федерации хоккея Швейцарии Янош Кик, чьи слова приводит агентство Рёнхап.

Источник: Reuters

В среду стало известно, что представители Южной Кореи и КНДР договорились о сформировании объединенной женской хоккейной команды на Играх. Федерация хоккея Южной Кореи будет искать сотрудничества с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея, чтобы состав объединенной команды состоял не из 22, а из 35 игроков. Согласно изначальному расписанию игр, в первом матче сборная Швейцарии должна была сыграть против команды Южной Кореи.

«Это будет позитивный шаг в отношении мировой политики, — сказал Кик. — Что касается спорта и всех команд, которые вкладывают много денег и ресурсов в свои женские сборные, мы не поддерживаем этого, поскольку это несправедливо и портит конкуренцию».

Также представители Пхеньяна и Сеула по итогам переговоров на рабочем уровне договорились, что представители КНДР и Южной Кореи пройдут на открытии Олимпиады под единым флагом, а численность делегации КНДР составит 550 человек. 20 января в штаб-квартире МОК под председательством главы организации Томсаса Баха пройдет встреча, в которой примут участие представители Национальных олимпийских комитетов (НОК) Южной Кореи и КНДР, высокопоставленные чиновники и члены МОК из обеих стран, а также представители оргкомитета Олимпийских игр 2018 года. Планируется, что на встрече будут определены имена спортсменов и должностных лиц, которые отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхане, от НОК КНДР.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

 Луис Адриано готов завершить карьеру в "Спартаке"
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
КНДР и Южная Корея пройдут под единым флагом на открытии ОИ-2018
ЦСКА интересуется защитником «Сампдории»
Доходы «Спартака» растут. Растет ли прибыль
Роналду просит зарплату как у Месси и грозится уйти из «Реала»
Россиянка показала лучший результат сезона в прыжках с шестом
Нападающий «Зенита» интересен «Интеру»
Сестра Роналду написала открытое письмо в поддержку
Новости
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
Покупатели сконцентрировались на новостройках
В Совфеде предложили ввести курортный сбор в малых исторических городах
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь