Федерация хоккея Швейцарии выступает против объединенной корейской команды на ОИ-2018

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В среду стало известно, что представители Южной Кореи и КНДР договорились о сформировании объединенной женской хоккейной команды на Играх. Федерация хоккея Южной Кореи будет искать сотрудничества с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея, чтобы состав объединенной команды состоял не из 22, а из 35 игроков. Согласно изначальному расписанию игр, в первом матче сборная Швейцарии должна была сыграть против команды Южной Кореи.

«Это будет позитивный шаг в отношении мировой политики, — сказал Кик. — Что касается спорта и всех команд, которые вкладывают много денег и ресурсов в свои женские сборные, мы не поддерживаем этого, поскольку это несправедливо и портит конкуренцию».

Также представители Пхеньяна и Сеула по итогам переговоров на рабочем уровне договорились, что представители КНДР и Южной Кореи пройдут на открытии Олимпиады под единым флагом, а численность делегации КНДР составит 550 человек. 20 января в штаб-квартире МОК под председательством главы организации Томсаса Баха пройдет встреча, в которой примут участие представители Национальных олимпийских комитетов (НОК) Южной Кореи и КНДР, высокопоставленные чиновники и члены МОК из обеих стран, а также представители оргкомитета Олимпийских игр 2018 года. Планируется, что на встрече будут определены имена спортсменов и должностных лиц, которые отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхане, от НОК КНДР.