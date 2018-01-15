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15 января, источник: ТАСС

Российские хоккеистки, отстраненные от участия в ОИ, будут на слушаниях CAS

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеистки, которые по решению Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, примут участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Источник: ИТАР-ТАСС

9 января CAS сообщил о регистрации апелляции 42 российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпийских играх по обвинению в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В их числе и восемь хоккеисток.

«Хоккеистки, пожизненно отстраненные МОК от Олимпийских игр, примут участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда. Дата слушаний пока не назначена», — сказано в сообщении.

Санкции коснулись Екатерины Лебедевой, Галины Скибы, Анны Шибановой, Екатерины Смоленцевой, Екатерины Пашкевич, Инны Дюбанок, Татьяны Буриной и Анны Щукиной. Ранее о намерении поехать на слушания в CAS ТАСС сообщила Шибанова. Слушания по искам пройдут с 22 по 31 января.

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством швейцарца Дениса Освальда вынесла решение о наказании хоккеисток и аннулировании результата сборной России, занявшей на Играх в Сочи шестое место, на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Трое игроков — Смоленцева, Пашкевич и Бурина, уже завершили свою карьеру.

Согласно решению исполкома МОК 5 декабря, российские хоккеисты и хоккеистки выступят на Олимпиаде под олимпийским флагом в случае допуска игроков двумя специальными комиссиями МОК. Команды выступят в форме с надписью «Olympic athlethe from Russia» («олимпийский атлет России»).

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