Российские хоккеистки, отстраненные от участия в ОИ, будут на слушаниях CAS

Источник: ИТАР-ТАСС

9 января CAS сообщил о регистрации апелляции 42 российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпийских играх по обвинению в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В их числе и восемь хоккеисток.

«Хоккеистки, пожизненно отстраненные МОК от Олимпийских игр, примут участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда. Дата слушаний пока не назначена», — сказано в сообщении.

Санкции коснулись Екатерины Лебедевой, Галины Скибы, Анны Шибановой, Екатерины Смоленцевой, Екатерины Пашкевич, Инны Дюбанок, Татьяны Буриной и Анны Щукиной. Ранее о намерении поехать на слушания в CAS ТАСС сообщила Шибанова. Слушания по искам пройдут с 22 по 31 января.

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством швейцарца Дениса Освальда вынесла решение о наказании хоккеисток и аннулировании результата сборной России, занявшей на Играх в Сочи шестое место, на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Трое игроков — Смоленцева, Пашкевич и Бурина, уже завершили свою карьеру.