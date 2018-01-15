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15 января, источник: Спорт-Экспресс

Ягр не вошел в состав сборной Чехии на Олимпиаду-2018

Нападающий «Калгари» Яромир Ягр не вошел в состав сборной Чехии на Олимпиаду 2018 года, сообщается на официальном сайте Чешского хоккейного союза.

Источник: AP 2018

Таким образом, 45-летний форвард, который по данным СМИ в ближайшее время покинет «Флэймз», не сможет выступить на шестых в своей карьере Играх.

В заявку команды на соревнования в Пхенчхане включены 25 игроков. Наибольшее представительство у КХЛ — 15 человек, у чемпионата Чехии — 7, у швейцарской лиги — 3.

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Состав сборной Чехии выглядит следующим образом:

вратари: Павел Францоуз («Трактор», КХЛ), Доминик Фурх («Авангард», КХЛ), Патрик Бартошак («Витковице»);

защитники: Михал Йордан, Ян Коларж (оба — «Амур», КХЛ), Томаш Кундратек («Торпедо», КХЛ), Войтех Мозик («Витязь», КХЛ), Якуб Накладал («Локомотив», КХЛ), Ондржей Немец («Брно»), Адам Полашек («Сочи», КХЛ), Ондржей Витасек («Югра», КХЛ);

нападающие: Михал Бимер, Роман Червенка (оба — «Фрибург», Швейцария), Мартин Эрат («Брно»), Милан Гулаш («Пльзень»), Роман Горак («Витязь», КХЛ), Петр Коукал («Маунтфилд»), Ян Коварж («Металлург» Мг, КХЛ), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта», Швейцария/"Пльзень), Томаш Мертль («Пльзень»), Лукаш Радил («Спартак», КХЛ), Михал Ржепик («Слован», КХЛ), Иржи Секач («Ак Барс», КХЛ), Михал Вондрка («Спарта»), Томаш Зогорна («Амур», КХЛ).

Самым возрастным игроком чешской сборной стал 36-летний форвард Мартин Эрат. Самым молодым — 22-летний нападающий Доминик Кубалик.

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