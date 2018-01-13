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14:37 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук назвал уникальной форму российских хоккеистов на ОИ-2018

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Форма российских хоккеистов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане является уникальной. Такое мнение журналистам высказал нападающий СКА Илья Ковальчук.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея утвердили форму мужских и женских российских команд на Олимпиаду. На ней присутствует название Olympic Athlete from Russia (OAR) («олимпийский атлет из России»). Российские хоккеисты на Играх будут использовать два комплекта формы — красную и белую.

«Считаю, что в чем-то это уникальная и очень приличная форма. Главное, что слово “Россия” на ней присутствует, это здорово», — сказал Ковальчук.

Исполком МОК в начале декабря приостановил членство Олимпийского комитета России, в Играх смогут участвовать только чистые российские спортсмены после специального приглашения от МОК. Атлеты из России будут выступать под олимпийским флагом.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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