«Нет причин быть без медалей». Что пишут в Канаде о составе своей сборной

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«Канадский характер — это главное»

«Объясняя своё решение по выбору игроков в сборную, Уилли Дежарден рассказал несколько историй. Сначала он упомянул Брэндона Козуна, бомбардира, который долго не забивал, но работал с огромной отдачей и заслужил право поехать на Олимпиаду. «Он не смирился с тем, что не забивает, бился изо всех сил», — сказал тренер. Затем речь шла о Мэйсоне Рэймонде, скоростном форварде, который так хотел завоевать место в составе, что даже травмировался. «Наша команда полна решимости. Парни, которые поначалу не имели шансов, нашли способ склонить чашу весов в свою пользу», — заявил Дежарден.

Совершенно очевидно, что для победы на третьей подряд Олимпиаде сборной Канады потребуется вся эта решительность и страсть. Не имея возможности пригласить Кросби, Тэйвза, Макдэвида, Прайса или Даути, боссы сборной долго думали о том, какой должна быть эта команда. «Мы хотели получить то, что называется канадским характером. У нас есть мобильная защита, есть техничные хоккеисты в атаке, есть габариты. Но прежде всего, у нас есть характер, именно он пронизывает все наши звенья. Это делает нас очень сложным соперником для любой команды», — отметил генеральный менеджер канадцев Шон Бурк. Очевидно, что эта сборная будет опираться, прежде всего, на волю, характер и коллективные действия. То есть то, что Бурк назвал канадским характером. Времени сыгрываться у них почти нет: игроки из КХЛ прибудут на сбор в Латвию 28 января, остальные приедут, когда их отпустят свои лиги. Перед стартом Олимпиады будут сыграны контрольные матчи с Латвией, Беларусью и Швецией, — пишет обозреватель Sportsnet Ши Давиди.

«Бурк посмотрел более 100 игроков, посетив 7 различных событий: два в нынешнем сезоне и пять — в прошлом. По его словам, всех объединял один момент — гордость за право облачиться в майку с красным кленовым листом. «Это ничем не отличается от того, когда такой свитер надевают Кросби или Гретцки. Для всех очень важен этот момент. Кроме того, это очень хорошие хоккеисты, это не просто парни, которым дали возможность сыграть на Олимпиаде», — сказал Шон Бурк. Было принято решение отказаться от хоккеистов из АХЛ, за исключением троих: Кристиана Томаса, Криса Келли и Коди Голубефа. Защитник молодёжной сборной Канады Кейл Макар сам отказался от поездки на Олимпиаду, чтобы доиграть сезон за университет, и его решение, вероятно, открыло путь для Марка-Андре Граньяни, который выступает за минское «Динамо».

Бурк сказал, что самой трудной частью работы было сказать не попавшим в состав о том, что они не едут на Игры. Говорят, были даже те, кто плакал. Что касается перспектив, то на бумаге российская команда выглядит очень неплохо, потому что в её составе есть несколько бывших звёзд НХЛ, которые продолжают держать марку — это Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов. Но остальная часть соревнования — это поле выбора, и в этом плане у Бурка и канадской команды такие же хорошие шансы на победу, как и у любой другой сборной, — пишет ветеран заокеанской журналистики Эрик Духачек из The Athletic.

«Нет причин для отсутствия медалей»

«13 из 25 хоккеистов сборной выступают в КХЛ, но это не стало сюрпризом. Интересный шанс выпал Дереку Рою: в августе 2009 года он был приглашён на сборы сборной Канады перед Олимпиадой в Ванкувере, но в состав не попал. Сейчас у него наконец-то есть возможность поехать на Игры. Состав только-только объявили, но я уже предвижу шутки относительно того, что сборная выглядит плохо без игроков НХЛ. Я согласен с тем, что Олимпиаде без энхаэловцев — это полный отстой, но давайте уважать выбранных в команду хоккеистов.

Они гордятся тем, что являются канадцами, и живут олимпийской мечтой. Я и сам пошутил месяц назад, заявив, что надо отменить турнир, если игроки из КХЛ не будут отпущены в Пхёнчхан. Конечно, лучших хоккеистов будет не хватать, и я очень надеюсь, что через четыре года они вернуться на Олимпиаду. Но нынешние Олимпийские игры будут хорошей историей для тех, кто отправиться в Южную Корею, — с таким обращением выступил известный обозреватель TSN Пьер Лебрюн.

«Это опытная сборная: у игроков этого состава есть опыт более 5,5 тыс. матчей в НХЛ. Правда, основная часть опыта распространяется на полдюжины форвардов со знакомыми именами. Да, игроков НХЛ нет, но есть страсть и желание проявить себя. На том же турнире в Сочи во втором периоде матча с русскими была драка», — отмечает журналист CP Нил Дэвидсон.

«Действительно, есть опыт выступлений в сильных лигах, есть скорость и техника. Так что нет оснований для отсутствия олимпийских медалей. Конечно, это далеко не лучшая сборная Канады, которую можно было бы выставить, но она лучшая в данных обстоятельствах. Она должна бросить вызов, потому что канадцы всегда так делают, когда речь идёт о хоккее. В Канаде слишком много хоккеистов, арен и ресурсов, а хоккей слишком сильно укоренился в национальной культуре, чтобы отказываться от претензий на медали. Никаких оправданий быть не должно. Если Канада хочет медаль на этой Олимпиаде, то будет необходимо быстро перемещать шайбу, создавать голевые моменты и играть в суровый жёсткий хоккей. Даже с учётом ограниченных ресурсов, в нынешнем составе есть люди, которые могут выполнить все эти требования», — считает Кен Кэмпбелл из The Hockey News.

Вольски в сборной: история золушки

Особое внимание у многих заокеанских журналистов вызвала история Войтека Вольски, который смог восстановиться после тяжелейшей травмы позвоночника и завоевал место в олимпийской команде. «Это восхитительно!», — отметил Лебрюн.

«История Вольски является лишним доказательством тому, что и без хоккеистов из НХЛ Олимпиада может быть хорошим, привлекательным турниром. Если для Вольски всё закончиться золотой медалью Пхёнчхана, то не будет иметь никакого значения, в какой лиге кто играет. В октябре 2016 года он сломал шею и получил сотрясение мозга в матче с “Барысом”. Вольски сумел восстановиться, но это было лишь началом его возвращения. Вчера он был назван в составе сборной Канады на Олимпиаду и тут же написал в своём “инстаграме”, поделившись эмоциями», — отметил корреспондент Sportsnet Стивен Лунг.