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11 января, источник: ТАСС

Тринадцать игроков КХЛ вошли в состав сборной Канады на ОИ-2018

ТАСС, 11 января. Стал известен состав сборной Канады по хоккею на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, в него вошло 13 игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Источник: ИТАР-ТАСС

В апреле Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира, что не позволит игрокам лиги сыграть на Олимпиаде. Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 года, лига делала специальную паузу на время турнира.

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Состав сборной Канады выглядит следующим образом:

вратари — Бен Скривенс («Салават Юлаев», КХЛ), Джастин Питерс («Кёльнер Хайе», Германия), Кевин Пулен («Медвешчак», Хорватия);.

защитники — Стефан Эллиотт (ХВ71, Швеция), Чарльз Геноуэй («Лада», КХЛ), Коди Голубеф («Стоктон», Американская хоккейная лига), Марк-Андре Граньяни («Динамо», Минск, КХЛ), Крис Ли («Металлург», Магнитогорск, КХЛ), Максим Норо («Берн», Швейцария), Мэт Робинсон (ЦСКА, КХЛ), Карл Столлери («Динамо», Рига, КХЛ);.

нападающие — Рене Бурк («Юргорден», Швеция), Жильбер Брюле («Куньлунь», КХЛ), Эндрю Эббетт («Берн»), Куинтон Хауден («Динамо», Минск), Крис Келли («Бельвиль», АХЛ), Роб Клинкхаммер («Ак Барс», КХЛ), Брэндон Козун («Локомотив», КХЛ), Максим Лапьер («Лугано», Швейцария), Эрик О’Делл («Сочи», КХЛ), Мэйсон Рэймонд («Берн»), Дерек Рой («Линчёппинг», Швеция), Кристиан Томас («Уилкс-Барри», АХЛ), Линден Вей («Барыс», КХЛ), Войтек Вольски («Металлург»).

Сборная Канады побеждала на двух последних Олимпийских играх: в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году. Всего канадцы девять раз становились олимпийскими чемпионами.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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