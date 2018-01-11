Российские хоккеистки прибудут на Олимпиаду в Южную Корею 4 февраля

Источник: РИА "Новости"

Олимпийский женский хоккейный турнир пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 10 по 22 февраля. Если Международный олимпийский комитет допустит российских хоккеисток к участию в Олимпиаде, то там они выступят в форме с надписью Olympic Athlete from Russia («Олимпийский атлет из России»).

«16 января мы собираемся в Новогорске, проводим углубленный медосмотр, начинаем тренироваться. 21 января мы перелетаем в Хабаровск, где часовой пояс близок к Южной Корее, — сказал Чистяков. — В Хабаровске проведем сбор и несколько товарищеских игр против юношеских команд. 4 февраля перелетаем в Южную Корею, где 6 февраля у нас контрольная игра со сборной Швеции».

«К этим сборам мы начинали готовиться еще в мае: я летал просматривать все эти объекты, где можно достойно готовиться. И Федерация хоккея России пошла нам навстречу, создавая такие условия для подготовки», — добавил он.