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11:02 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеистки прибудут на Олимпиаду в Южную Корею 4 февраля

АСТАНА, 11 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеистки прибудут на Олимпийские игры в Южную Корею 4 февраля. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Алексей Чистяков.

Источник: РИА "Новости"

Олимпийский женский хоккейный турнир пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 10 по 22 февраля. Если Международный олимпийский комитет допустит российских хоккеисток к участию в Олимпиаде, то там они выступят в форме с надписью Olympic Athlete from Russia («Олимпийский атлет из России»).

«16 января мы собираемся в Новогорске, проводим углубленный медосмотр, начинаем тренироваться. 21 января мы перелетаем в Хабаровск, где часовой пояс близок к Южной Корее, — сказал Чистяков. — В Хабаровске проведем сбор и несколько товарищеских игр против юношеских команд. 4 февраля перелетаем в Южную Корею, где 6 февраля у нас контрольная игра со сборной Швеции».

«К этим сборам мы начинали готовиться еще в мае: я летал просматривать все эти объекты, где можно достойно готовиться. И Федерация хоккея России пошла нам навстречу, создавая такие условия для подготовки», — добавил он.

На олимпийском турнире россиянки сыграют со сборными Канады (11 февраля), США (13 февраля) и Финляндии (15 февраля). «В этом году мы опять в сильнейшей группе. С одной стороны это и хорошо, поскольку нет опасений ухода в опасную зону. С другой, есть некоторые сложности, но ты растешь, если играешь с сильнейшими командами», — отметил тренер.

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