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10 января, источник: ТАСС

Хоккеистка Шибанова надеется, что отстраненных игроков допустят до Игр-2018

АСТАНА, 10 января. /ТАСС/. Защитник хоккейного клуба «Агидель» Анна Шибанова надеется, что ее и других отстраненных от Олимпиады хоккеисток допустят до Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом она рассказала журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил о регистрации апелляций 42 российских спортсменов, отстраненных комиссией Международного олимпийского комитета из-за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи. В их числе восемь хоккеисток, включая Шибанову.

«В Федерации хоккея России нас все поддерживают: работа ведется, нас всегда держат в курсе событий. Конечно, мы надеемся на лучшее, что нас всех допустят, юристы работают, — сказала она. — Что касается того, поедет ли сборная на Олимпиаду, то девчонки нервничают, но все делают свое дело. Они понимают, что надо тренироваться, готовиться вне зависимости от того, какой результат будет».

Шибанова в составе сборной Востока стала победительницей Матча звезд Женской хоккейной лиги в Астане, обыграв сборную Запада (3:2). В прошлом году команда Востока проиграла соперницам. «В таких праздниках приятно участвовать, отвлечься, повеселиться, тем более организация здесь такая, что ты забываешь обо всем. Возможно, год назад мы перенервничали, играли при домашних трибунах, но сейчас приехали готовыми, понимая, что будет много народу», — отметила она.

Во втором перерыве хоккеистки Востока показали групповой танец. «Это был ответ на вызов со стороны соперниц. Мы собрались, договорились с руководителями, решили станцевать для болельщиков. Танец поставила нам Аня Пругова», — заметила Шибанова.

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