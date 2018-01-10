Объединенная женская команда КНДР и Южной Кореи по хоккею может сыграть на ОИ-2018

По информации издания, в состав команды могут войти от трех до восьми хоккеисток из КНДР. Это предложение обсудят 20 января на совещании Международного олимпийского комитета (МОК) с представителями национальных олимпийских комитетов (НОК) Южной Кореи и КНДР, которое пройдет в Лозанне в штаб-квартире организации. В ней кроме представителей НОК двух стран будут участвовать высокопоставленные чиновники Южной Кореи и КНДР, а также члены МОК от обеих стран. Заседание будет проходить под председательством президента МОК Томаса Баха.

Ранее две страны выставляли объединенную сборную на чемпионате мира по настольному теннису 1991 года, а также на чемпионате мира по футболу среди молодежных команд в том же году в Португалии. После 22-х встреч переговоров, которые проходили в течение пяти месяцев, была создана объединенная команда по настольному теннису, которая выступила на чемпионате мира в Японии под Флагом Объединения. В качестве гимна была выбрана популярная корейская народная песня «Ариран».

Во вторник прошел первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.