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10 января, источник: ТАСС

Объединенная женская команда КНДР и Южной Кореи по хоккею может сыграть на ОИ-2018

ТАСС, 10 января. Объединенная женская сборная КНДР и Южной Кореи по хоккею может выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщает портал Inside The Games.

По информации издания, в состав команды могут войти от трех до восьми хоккеисток из КНДР. Это предложение обсудят 20 января на совещании Международного олимпийского комитета (МОК) с представителями национальных олимпийских комитетов (НОК) Южной Кореи и КНДР, которое пройдет в Лозанне в штаб-квартире организации. В ней кроме представителей НОК двух стран будут участвовать высокопоставленные чиновники Южной Кореи и КНДР, а также члены МОК от обеих стран. Заседание будет проходить под председательством президента МОК Томаса Баха.

Ранее две страны выставляли объединенную сборную на чемпионате мира по настольному теннису 1991 года, а также на чемпионате мира по футболу среди молодежных команд в том же году в Португалии. После 22-х встреч переговоров, которые проходили в течение пяти месяцев, была создана объединенная команда по настольному теннису, которая выступила на чемпионате мира в Японии под Флагом Объединения. В качестве гимна была выбрана популярная корейская народная песня «Ариран».

Во вторник прошел первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

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