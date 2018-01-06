IIHF подтвердила, что российские хоккеисты сыграют на ОИ-2018 в форме с надписью OAR

Ранее источник, знакомый с процессом согласования экипировки российских спортсменов, сообщил ТАСС, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил вариант формы. В первоначальном варианте на ней вместо российского герба присутствовал логотип хоккеиста. В настоящий момент Федерация хоккея России ждет окончательного утверждения формы со стороны фирмы-изготовителя. Российские хоккеисты на Играх будут использовать два комплекта формы — красную и белую.

МОК отстранил сборную России от выступления на Играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом чистые спортсмены получат допуск к Олимпиаде, список этих атлетов позднее будет сформирован МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.