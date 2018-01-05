Беседа с одним из героев того матча - Иваном Едешко.
Утверждена форма сборной России на ОИ-2018
В международном олимпийском комитете утвердили финальный вариант игровой формы хоккейной сборной на Олимпиаду-2018.
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В международном олимпийском комитете утвердили финальный вариант игровой формы хоккейной сборной на Олимпиаду-2018.
От предыдущей рисунок отличается отсутствием логотипа.
Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) — олимпийский атлет из России.