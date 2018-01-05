Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Светлана Лобода показала подросшую дочь
Категория пенсионеров, выплаты которым увеличены с 1 января
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Чехия U200
США U207
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
Швеция U20
Канада U20
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
5.01
Витязь0
ЦСКА7
Хоккей. КХЛ
5.01
Лада3
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
5.01
Металлург Мг4
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
5.01
Автомобилист2
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
5.01
КуньлуньОТ2
Югра1
Хоккей. КХЛ
5.01
Трактор2
СКА6
Все события
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут
Ультиматум Месси. Чем грозит «Барселоне» независимость Каталонии
Стриженовы проводят новогодние каникулы в Таиланде
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Чем нас лечат от похмелья
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Пилота убило дверью самолета при вылете из Финляндии в Россию
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
5 января, источник: Спорт-Экспресс

Утверждена форма сборной России на ОИ-2018

В международном олимпийском комитете утвердили финальный вариант игровой формы хоккейной сборной на Олимпиаду-2018.

Источник: Спорт-Экспресс

От предыдущей рисунок отличается отсутствием логотипа.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) — олимпийский атлет из России.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Главный трансферный инсайд дня! Про Смолова и не только
Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут
Ультиматум Месси. Чем грозит «Барселоне» независимость Каталонии
Российский конькобежец Юсков стал чемпионом Европы
«Бешикташ» попробует приобрести Смолова после продажи Тосуна
«Без допинга вы ничего не можете». Немцы подозревают русских
«Ростов» подписал футболиста сборной Исландии
Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдет без зрителей
Новости
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь