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30 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Хоккею на Олимпиадах — конец?

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил о том, что не исключает возможности превращения олимпийского турнира в соревнование для игроков в возрасте до 20 или 23 лет 100 лет одиночества.

Источник: Спорт-Экспресс

— Некоторые из членов ИИХФ спрашивают меня, почему бы нам не сделать на Олимпиаде турнир, аналогичный выступлению футболистов на Играх, в котором участвуют команды до 20 или до 23 лет, — сказал сегодня Рене Фазель в интервью TSN. — При этом мы ведем переговоры с Ассоциацией игроков НХЛ по поводу турнира, в котором будут выступать только лучшие.

Это будет не в сентябре, как Кубок мира. Возможно, в феврале, но не на Олимпиаде. Может быть, между Играми. Возможно, команд будет меньше двенадцати. Например, восемь или шесть. В таком случае на Олимпиаде можно создать турнир для сборных до 20 или 23 лет среди лучших в этом возрасте. Вы же видите, как популярен в Северной Америке молодежный чемпионат мира. И я понимаю, насколько важно выступление игроков из НХЛ на Олимпиаде, а потому постоянно ищу баланс, — подвел итог швейцарский функционер.

Похоже, и терпеливого и совсем не склонного к резким заявлениям или действиям Фазеля все достало. Достала ситуация, в которой ИИХФ тихо-мирно стоит в сторонке, наблюдая, как НХЛ и МОК пытаются поделить большое бабло, от неизмеримой жадности и нелюбви к компромиссам не могут договориться, а в результате страдает международный хоккей. Впервые за 24 года на Олимпиаду не приедут сильнейшие игроки, что отбросило все достижения девяностых — прежде всего, самого Фазеля — по интеграции лучшей лиги планеты и его собственной организации далеко назад. Пора принимать меры.

И да, заявление Рене содержит в себе очень много «если». В конце концов, НХЛ может поехать на Игры в Пекин в 2022 году. Но еще полгода назад все были уверены в том, что пхенчханский сценарий не повторится в Китае — а месяц назад Гэри Бэттмен уже ставил участие лиги в следующей Олимпиаде под сомнение.

С олимпийским престижем не сравнится ничто: можно создавать Кубки мира, плодить любые другие турниры с любыми названиями, но повторить или хотя приблизиться к интересу людей, который вызывает одно лишь слово на букву «о», невозможно. Однако если ИИХФ не может сделать ничего, чтобы повлиять на ситуацию, не пора ли искать новые, менее ортодоксальные выходы? В словах Фазеля читается именно такая логика.

Ведь вы же не поверите, что швейцарец не знает о том, что футбольный олимпийский турнир — это мероприятие, которое проводится исключительно в дань уважении традиции, но в реальности не имеет никакого смысла и престижа? Кто из числа тех, кого не отнести к спортивным гикам, назовет хотя бы парочку чемпионов Игр в футболе в XXI веке? На Бразилии все и закончится.

Хоккейный турнир в формате U-20 уже есть — молодежный чемпионат мира. В формате U-23 он превратится в настолько же абсурдную конструкцию, что и футбольный. Забудьте про ярчайшую сборную Северной Америки на Кубке мира — энхаэловцев-то все равно никто не отпустит. Но детали, очевидно пока не продуманные до конца, не столь важны: принципиален сигнал от Фазеля к МОК. Не хотите подвинуться ради хоккея — хоккей отодвинется от вас еще дальше. Очередного рода политический шантаж, столь распространенный в спортивном мире применительно к Олимпиаде в последний год.

Куда интереснее и важнее другая часть заявления Фазеля. «Турнир с участием только лучших» — в ИИХФ понимают, что чемпионатами мира сыт не будешь. «Восемь или шесть команд» — а также понимают то, что НХЛ не хочет слышать о сборных Норвегии, Франции или Белоруссии. Топ-шестерка — окей. Еще пара команд для более удобного формата турнира — подумаем. Но никаких двенадцати участников или не дай бог шестнадцати. И при этом это не Кубок мира и не сентябрь, а февраль — ИИХФ не забывает о себе и хочет получить элитный турнир, касса которого будет идти не только в руки Бэттмену сотоварищи.

Насколько все это реально — другой вопрос, который наверняка окажется предметом многомесячных, а, скорее даже многолетних переговоров. Но вот конец хоккея на Олимпиадах после таких заявлений от главного чиновника этого вида спорта кажется близким как никогда.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.

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