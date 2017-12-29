Ротенберг: ФХР покажет форму для участия в ОИ-2018 в ближайшее время

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее Ротенберг сообщил ТАСС, что федерация отправила макет формы на согласование в Международный олимпийский комитет (МОК).

«Ждем официального ответа. В ближайшие дни ее [форму] представим», — сказал Ротенберг.

Согласно опубликованным МОК требованиям к форме российских спортсменов на Олимпиаде, эмблемы сборной России, Олимпийского комитета России (ОКР) и российского герба должны быть заменены двухцветным логотипом Olympic Athlete from Russia («олимпийский атлет из России») или соответствующей аббревиатурой (OAR). Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России.

Ранее источник в Международной федерации хоккея (IIHF) сообщил ТАСС, что на хоккейной форме россиян на Олимпиаде вместо герба России будет изображен силуэт игрока. Форма же будет белого и красного цветов.