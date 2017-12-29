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18:53 (мск), источник: ТАСС

ФХР: Зарипов не претендует на участие в Олимпиаде-2018

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов не претендует на то, чтобы участвовать в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Источник: ИТАР-ТАСС

Хоккеист был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) 25 июля на два года за употребление допинга, однако 21 ноября IIHF сократила наказание форварда до шести месяцев. На основании большого количества документов и доказательств экспертиз, предоставленных Зариповым и его адвокатами, IIHF заключила, что он не принимал запрещенные вещества преднамеренно. По окончании дисквалификации Зарипов заключил контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2018/19.

«Список игроков мы отправили еще в октябре, сейчас отправили его повторно. По нашим игрокам на сегодняшний день нет никаких вопросов. Зарипова в списке нет — его не было и в том списке, который мы отправляли в октябре», — сказал Ротенберг.

Зарипов является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России, а также участвовал на Олимпийских играх 2010 года. В октябре ФХР отправила предварительную заявку на участие в Олимпиаде мужской сборной, в которую вошло свыше 100 игроков.

Мужской олимпийский турнир в Пхёнчхане пройдет с 14 по 25 февраля.

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