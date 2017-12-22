ФХР окажет содействие хоккеисткам Щукиной и Буриной в оспаривании решения МОК

Источник: ИТАР-ТАСС

МОК в пятницу пожизненно отстранил от Олимпийских игр 11 российских спортсменов из-за допинговых нарушений на Играх 2014 года. Среди них Бурина и Щукина.

Среди 11 российских отстраненных спортсменов, помимо Демченко, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина, конькобежцы Артем Кузнецов и Иван Скобрев, саночница Татьяна Иванова, бобслеисты Максим Белугин и Людмила Удобкина, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева.

«ФХР считает выводы комиссии в отношении отстраненных спортсменок безосновательными, доказательства недостаточными и окажет хоккеисткам всестороннюю поддержку и содействие в оспаривании данных решений», — говорится в заявлении.

«ФХР полностью поддерживает и строго следует правилам и рекомендациям ВАДА по организации антидопинговой деятельности, предпринимает на своем уровне необходимые меры по борьбе с допингом в соответствии установленными антидопинговыми правилами ВАДА и МОК. Хоккеисты всех спортивных сборных команд России по хоккею безукоризненно выполняют требования ВАДА и проходят допинг-контроль на регулярной основе», — отмечается в нем.

МОК не нашел запрещенных веществ в допинг-пробах

«Федерация хоккея России ознакомилась с решениями дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета в отношении еще двух хоккеисток национальной сборной России, выступавших на Олимпийских играх в Сочи. Согласно этим решениям, две спортсменки (Анна Щукина и Татьяна Бурина) пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх в каком-либо качестве, при этом Бурина уже закончила игровую карьеру. Отметим, что в ходе разбирательства, как и в предыдущем случае, в пробах хоккеисток не было обнаружено запрещенных веществ», — говорится в заявлении пресс-службы.