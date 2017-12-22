ФХР окажет содействие хоккеисткам Щукиной и Буриной в оспаривании решения МОК

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
В Чечне объяснили назначение лейтенанта Кадырова главой полиции
Путин на просьбу Миронова о званиях артистов: здрасьте, приехали
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА0
Витязь2
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо0
СКА2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада1
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
14:00
АвангардОТ2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс0
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь3
Салават Юлаев6
Хоккей. НХЛ
24.12
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
24.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
24.12
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
24.12
Нью-Джерси Дэвилз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
24.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
24.12
Питтсбург Пингвинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
24.12
Каролина Харрикейнз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
24.12
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
24.12
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
24.12
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.12
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.12
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
24.12
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсОТ3
Вашингтон Кэпиталз2
Все события
Как восприняли украинскую конференцию Собчак
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Куда уйдут Мутко?
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Елена Перминова отдыхает с семьей на горнолыжном курорте
Екатерина Варнава станцевала в блестящем мини-платье
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
8«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
22 декабря, источник: ТАСС

ФХР окажет содействие хоккеисткам Щукиной и Буриной в оспаривании решения МОК

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) окажет содействие дисквалифицированным Международным олимпийским комитетом (МОК) хоккеисткам Анне Щукиной и Татьяне Буриной в оспаривании данного решения. Об этом говорится в заявлении федерации, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОК в пятницу пожизненно отстранил от Олимпийских игр 11 российских спортсменов из-за допинговых нарушений на Играх 2014 года. Среди них Бурина и Щукина.

Среди 11 российских отстраненных спортсменов, помимо Демченко, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина, конькобежцы Артем Кузнецов и Иван Скобрев, саночница Татьяна Иванова, бобслеисты Максим Белугин и Людмила Удобкина, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева.

«ФХР считает выводы комиссии в отношении отстраненных спортсменок безосновательными, доказательства недостаточными и окажет хоккеисткам всестороннюю поддержку и содействие в оспаривании данных решений», — говорится в заявлении.

«ФХР полностью поддерживает и строго следует правилам и рекомендациям ВАДА по организации антидопинговой деятельности, предпринимает на своем уровне необходимые меры по борьбе с допингом в соответствии установленными антидопинговыми правилами ВАДА и МОК. Хоккеисты всех спортивных сборных команд России по хоккею безукоризненно выполняют требования ВАДА и проходят допинг-контроль на регулярной основе», — отмечается в нем.

МОК не нашел запрещенных веществ в допинг-пробах

«Федерация хоккея России ознакомилась с решениями дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета в отношении еще двух хоккеисток национальной сборной России, выступавших на Олимпийских играх в Сочи. Согласно этим решениям, две спортсменки (Анна Щукина и Татьяна Бурина) пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх в каком-либо качестве, при этом Бурина уже закончила игровую карьеру. Отметим, что в ходе разбирательства, как и в предыдущем случае, в пробах хоккеисток не было обнаружено запрещенных веществ», — говорится в заявлении пресс-службы.

На сегодня дисциплинарная комиссия МОК аннулировала результаты на Играх в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 43 российских спортсмена.

 На форме российских спортсменов на Олимпиаде заклеят флаг и герб
Третьяк рассказал о форме вратарей перед Олимпиадой
Куда уйдут Мутко?
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа
Кого мы хотим вернуть в РФПЛ: Аленичев, Тихонов, новый Халк
«Салават Юлаев» отыграл 3 шайбы и победил «Сибирь»
«Челси» на выезде не сумел обыграть «Эвертон»
Дайте Манчини еще 15 миллионов. Все о трансферах «Зенита»
Спорт-Экспресс
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь