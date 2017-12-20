Том Ренни: «Недопуск хоккеистов РФ до Олимпиады был бы дискриминацией»

Источник: Известия

В Москве прошел Международный хоккейный форум. На мероприятие съехались первые лица Международной федерации хоккея (IIHF), Федерации хоккея России (ФХР), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и европейских клубов, а также главы национальных федераций. В их числе был и исполнительный директор Федерации хоккея Канады Том Ренни. Именно его организация одной из первых подписалась под коллективным письмом в поддержку российских олимпийцев, написание которого которого инициировала чешская федерация хоккея. В эксклюзивном интервью «Известиям» Том Ренни рассказал о причинах для поддержки своих принципиальных соперников, решении Рене Фазеля покинуть IIHF и грядущих Олимпийский играх в Пхенчхане.

— Почему ваша федерация подписалась под письмом в IIHF с просьбой разрешить нашим хоккеистам участвовать в Олимпиаде?

— Прежде всего, как и все, мы верим в чистый спорт, в атмосферу честной игры. Также мы уверены, что важно сохранять дух соперничества. Насколько нам известно, ваши хоккеисты непричастны к допинговому скандалу. У нас прекрасные отношения уже на протяжении многих лет. И, думаю, Олимпийские игры будут неполными без сборной России.

— Россия и Канада — главные фавориты предстоящих Игр в Пхёнчхане?

— На мой взгляд, у России много шансов очень хорошо выступить на этом турнире. Насчет нашей сборной я не до конца уверен. Мы все еще пытаемся решить, кто поедет на эти соревнования. Ищем различные пути, чтобы укомплектовать список игроков, которые отправятся в Пхенчхан. После этого нужно будет его урезать, и в итоге мы сформируем окончательную команду. Так что пока рано говорить, будем ли мы в числе фаворитов Игр. В нынешних условиях, когда отсутствуют игроки из НХЛ, разница в уровне участников олимпийского хоккейного турнира сокращается. На Играх будет серьезная конкуренция. Я считаю, что Россия может пройти невероятный путь на этих соревнованиях.

— Есть мнение, что отсутствие российской сборной могло «убить» хоккейные соревнования на Олимпиаде. Согласны?

— Мы нашли бы другой способ провести соревнования. Хоккей есть хоккей. Его любят во всем мире. Не думаю, что отсутствие России полностью «убило» бы соревнования, но определенно бы нанесло урон целостности турнира. Особенно учитывая, что российские хоккеисты не заподозрены в применении допинга. Их отсутствие стало бы дискриминацией.

— Могла ли Федерация хоккея Канады повлиять на переговоры между МОК и НХЛ на предмет соглашения об участии игроков из главной лиги мира на Олимпиаде?

— Мы не сумели достигнуть никаких соглашений. Каждый из хоккеистов, играющих в НХЛ, подписал с лигой контракт, по которому он не может участвовать в Олимпийских играх.

— Получает ли ваша федерация какие-либо отчисления от НХЛ?

— Хороший вопрос (смеется). Конечно, нет. Но мы были бы не против.

— Довольны ли вы работой Шона Бурка на посту генерального менеджера канадской сборной?

— Да, полностью. У Шона есть богатый опыт игр и на международном уровне, и в рамках НХЛ. Он помогал нам на чемпионате мира — как с основной, так и с молодежной сборной. Шон в этом очень хорош. Вместе со Скоттом Уолкером (член тренерского штаба сборной Канады. — «Известий») он собрал отличное сочетание игроков, способных конкурировать в Пхёнчхане.

— Как вы отреагировали на заявление Рене Фазеля о нежелании переизбираться на пост президента IIHF в 2020 году?

— Я уважаю Рене и то, что он сделал для IIHF и популяризации игры в целом. Конечно, я был расстроен, услышав, что он собирается закончить карьеру на этом посту. Желаю ему успехов в дальнейшем.

— При этом о будущем выдвижении на пост главы федерации уже заявил ваш соотечественник, вице-президент IIHF Боб Николсон. Как оцените его шансы?

— До окончания срока Рене Фазеля осталось не так мало времени. Так что на данный момент у меня нет никаких мыслей на этот счет.

— Недавно капитан российской сборной Илья Ковальчук заявил, что в случае успешного выступления на Олимпиаде он вместе с российской сборной споет гимн. Что думаете по этому поводу?