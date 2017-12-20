Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Сбербанк назвал курс доллара, который ожидает в 2018 году
Почему Дарья Донцова избегает собственного сына
Участник пресс-конференции Путина сообщил о последствиях вопроса
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
19.12
Торонто Мэйпл Ливз8
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. КХЛ
19.12
ЦСКА3
Трактор1
Хоккей. КХЛ
19.12
ВитязьБ2
Металлург Мг1
Хоккей. КХЛ
19.12
СКАБ2
Динамо Мн3
Хоккей. КХЛ
19.12
Локомотив2
Спартак1
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Динамо Р
Все события
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Актер сериала «Физрук» Игорь Гаспарян задержан в Москве – СМИ
СМИ: Проект Путина в Арктике не уничтожили санкции
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Россияне подвели секс-итоги года
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
TMZ сообщил имена новорожденных детей Курниковой
Фоторепортажи
9Пожизненно отстраненная МОК Никитина выиграла ЧЕ
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
00:56 (мск), источник: Известия

Том Ренни: Недопуск хоккеистов РФ до Олимпиады был бы дискриминацией

Исполнительный директор Федерации хоккея Канады — об Играх в Пхёнчхане, решении Рене Фазеля уйти из IIHF и поддержке российской сборной.

Источник: Известия

В Москве прошел Международный хоккейный форум. На мероприятие съехались первые лица Международной федерации хоккея (IIHF), Федерации хоккея России (ФХР), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и европейских клубов, а также главы национальных федераций. В их числе был и исполнительный директор Федерации хоккея Канады Том Ренни. Именно его организация одной из первых подписалась под коллективным письмом в поддержку российских олимпийцев, написание которого которого инициировала чешская федерация хоккея. В эксклюзивном интервью «Известиям» Том Ренни рассказал о причинах для поддержки своих принципиальных соперников, решении Рене Фазеля покинуть IIHF и грядущих Олимпийский играх в Пхенчхане.

— Почему ваша федерация подписалась под письмом в IIHF с просьбой разрешить нашим хоккеистам участвовать в Олимпиаде?

— Прежде всего, как и все, мы верим в чистый спорт, в атмосферу честной игры. Также мы уверены, что важно сохранять дух соперничества. Насколько нам известно, ваши хоккеисты непричастны к допинговому скандалу. У нас прекрасные отношения уже на протяжении многих лет. И, думаю, Олимпийские игры будут неполными без сборной России.

— Россия и Канада — главные фавориты предстоящих Игр в Пхёнчхане?

— На мой взгляд, у России много шансов очень хорошо выступить на этом турнире. Насчет нашей сборной я не до конца уверен. Мы все еще пытаемся решить, кто поедет на эти соревнования. Ищем различные пути, чтобы укомплектовать список игроков, которые отправятся в Пхенчхан. После этого нужно будет его урезать, и в итоге мы сформируем окончательную команду. Так что пока рано говорить, будем ли мы в числе фаворитов Игр. В нынешних условиях, когда отсутствуют игроки из НХЛ, разница в уровне участников олимпийского хоккейного турнира сокращается. На Играх будет серьезная конкуренция. Я считаю, что Россия может пройти невероятный путь на этих соревнованиях.

— Есть мнение, что отсутствие российской сборной могло «убить» хоккейные соревнования на Олимпиаде. Согласны?

— Мы нашли бы другой способ провести соревнования. Хоккей есть хоккей. Его любят во всем мире. Не думаю, что отсутствие России полностью «убило» бы соревнования, но определенно бы нанесло урон целостности турнира. Особенно учитывая, что российские хоккеисты не заподозрены в применении допинга. Их отсутствие стало бы дискриминацией.

— Могла ли Федерация хоккея Канады повлиять на переговоры между МОК и НХЛ на предмет соглашения об участии игроков из главной лиги мира на Олимпиаде?

— Мы не сумели достигнуть никаких соглашений. Каждый из хоккеистов, играющих в НХЛ, подписал с лигой контракт, по которому он не может участвовать в Олимпийских играх.

— Получает ли ваша федерация какие-либо отчисления от НХЛ?

— Хороший вопрос (смеется). Конечно, нет. Но мы были бы не против.

— Довольны ли вы работой Шона Бурка на посту генерального менеджера канадской сборной?

— Да, полностью. У Шона есть богатый опыт игр и на международном уровне, и в рамках НХЛ. Он помогал нам на чемпионате мира — как с основной, так и с молодежной сборной. Шон в этом очень хорош. Вместе со Скоттом Уолкером (член тренерского штаба сборной Канады. — «Известий») он собрал отличное сочетание игроков, способных конкурировать в Пхёнчхане.

— Как вы отреагировали на заявление Рене Фазеля о нежелании переизбираться на пост президента IIHF в 2020 году?

— Я уважаю Рене и то, что он сделал для IIHF и популяризации игры в целом. Конечно, я был расстроен, услышав, что он собирается закончить карьеру на этом посту. Желаю ему успехов в дальнейшем.

— При этом о будущем выдвижении на пост главы федерации уже заявил ваш соотечественник, вице-президент IIHF Боб Николсон. Как оцените его шансы?

— До окончания срока Рене Фазеля осталось не так мало времени. Так что на данный момент у меня нет никаких мыслей на этот счет.

— Недавно капитан российской сборной Илья Ковальчук заявил, что в случае успешного выступления на Олимпиаде он вместе с российской сборной споет гимн. Что думаете по этому поводу?

— Возможно, этот вопрос было бы лучше задать МОК. Мое мнение тут не играет роли. Остается фактом, что Россия участвует в Олимпийских играх — и это главное.

Канада
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 ЦСКА продлит контракты с лидерами
Том Ренни: «Недопуск хоккеистов РФ до Олимпиады был бы дискриминацией»
Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов»
Дубль Ковальчука не помог: СКА потерпел второе поражение подряд
Завершение года в Испании: класико и дерби Галисии в один день
ЦСКА продлит контракты с лидерами команды
Виктор Ан попал в предварительный список участников Олимпиады
«Арсенал» вышел в полуфинал Кубка английской футбольной лиги
«Локомотив» победил «Спартак» в матче КХЛ
Новости
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь