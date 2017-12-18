IIHF поддержала участие женской сборной России в ОИ-2018

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря объявил об отстранении Олимпийского комитета России, что делает невозможным выступление сборной России на Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом. На Олимпиаде в личных и командных соревнованиях смогут выступить только чистые спортсмены, чьи кандидатуры будут одобрены специальной комиссией МОК, и под олимпийским флагом.

Во вторник Федерация хоккея России сообщила, что МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и IIHF не имеют претензий к мужской сборной России. Вопрос по женской команде пока остается открытым в связи с пожизненным отстранением от Олимпиад шести хоккеисток за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Ранее в понедельник президент IIHF Рене Фазель сообщил, что в среду МОК рассмотрит дела еще двух российских хоккеисток.

«Мы продолжаем работать с МОК по допуску российских хоккеисток к Олимпиаде. В результате обсуждения в IIHF мы в принципе поддержали участие женской сборной России в Играх. Но все еще находимся в стадии обсуждения и с МОК, и с ФХР и ждем решения от МОК, которое должно появиться в ближайшие дни. Мы направили в МОК список российских спортсменок, которых они должны одобрить», — прокомментировал ситуацию Фазель.