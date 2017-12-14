Роман Ротенберг — об ОИ-2018: Федерации Канады и США открыто поддержали Россию

«Здесь хоккейная семья, и эта поддержка, которую нам оказали все национальные федерации, говорит о том, что у нас не на словах, а на деле есть семья. В сложную минуту федерации друг друга поддерживают, и даже канадская федерация нас открыто поддержала, то же самое относится и к федерации США. Все федерации нас поддержали, и мы за это очень благодарны, потому что без этой поддержки, конечно, ситуация для нас была бы сложнее.

Сейчас для нас важно работать с точки зрения развития. Поэтому на этой неделе будет подписано несколько спонсорских соглашений. Спонсоры решили, что для них важно быть рядом с брендом Федерации хоккея России, и мы гордимся тем, что к нам есть такой интерес. Для нас это важный показатель, который говорит о том, что мы за два года выстроили правильную работу. У нас работают квалифицированные специалисты, которые готовы обсуждать все вопросы с разными компаниями на рыночных условиях, предлагать им рыночные инструменты, которые их интересуют, для того чтобы они поддерживали нашу федерацию. Это крайне важно с точки зрения развития хоккея и детского спорта в стране", — сказал Ротенберг в эфире передачи «Все на матч».